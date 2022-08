Les Belgian Tornados, le relais masculin belge du 4x400 m, ont pris la 2e place de la finale de la 25e édition des championnats d'Europe d'athlétisme, samedi soir à Munich, en Allemagne. Dans l'ordre Alexander Doom (45.35), Julien Watrin (44.73), Kevin Borlée (44.92) et Dylan Borlée (44.49) ont couru en 2:59.49.

Ils ont échoué à 14/100e de la Grande-Bretagne qui a mené la course de bout en bout et s'est imposée en 2:59.35 grâce à Matthew Hudson-Smith (41.45 !), Charles Dobson (47.90), Lewis Davey (45.53) et Alex Haydock-Wilson (44.47). La France a complété le podium en 2:59.64.

Les Tornados, avec leur capitaine Kevin Borlée présent dans le 3e relais après avoir été blessé aux ischios droits en séries du 400 m mardi, disputaient à cette occasion leur 30e finale dans un grand championnat. Ils enlèvent leur 16e médaille et la 5e en six participations dans un Euro en plein air. Ils offrent à la Belgique une 2e médaille dans cet euro de Munich après l'or de Nafi Thiam jeudi dans l'heptathlon.

Doom s'est élancé du 2e couloir. Il a cédé le témoin en 2e position à Watrin qui s'est rabattu en 2e position et conservé sa place. Kevin Borlée, qui n'occupait pas la place de dernier relayeur, a cédé le bâton à son frère Dylan en 3e position. Cinquième de la finale individuelle, le cadet de la fratrie a dépassé le Français Thomas Jordier dans la dernière ligne droite pour décrocher l'argent.

Le quatuor (Doom, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor et D. Borlée) avait signé le 4e chrono des séries en 3:01.80 vendredi.

En 2022, les Tornados sont montés sur le podium de leurs trois compétitions. Le 20 mars, les relayeurs belges Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée étaient devenus champions du monde en salle à Belgrade. Le mois dernier aux Mondiaux d'Eugene, Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom et Kevin Borlée avaient décroché la médaille de bronze.

Les Belgian Tornados, qui étaient double tenants du titre, comptent trois titres européens remportés en 2012 à Helsinki, en 2016 à Amsterdam et en 2018 à Berlin. Ils ont aussi décroché le bronze à l'Euro de Barcelone en 2010. leur moins bonne place à l'Euro est une 6e place en 2014 à Zurich.

