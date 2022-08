Robin Vanderbemden, Ward Merckx, Simon Verherstraeten et Kobe Vleminckx ont améliorer de 32 centièmes le précédent record qui datait de 2003. Après les Belgian Tornados ou Cheetahs, il faudra peut-être s'habituer à entendre plus souvent le surnom des Belgian Falcons.

Les Belgian Falcons se sont qualifiés pour la finale du relais 4x100m messieurs de l'Euro d'athlétisme, disputé dans le cadre de la 2e édition des championnats européens à Munich, en battant le record de Belgique vendredi en Allemagne.

Alignée dans la seconde série, l'équipe belge composée de Robin Vanderbemden, Ward Merckx, Simon Verherstraeten et Kobe Vleminckx ont pris la 4e place avec un temps de 38.73 pour effacer des tablettes le précédent record de Belgique, établi en 2003 par Nathan Bongelo Bongelemba, Anthony Ferro, Kristof Beyens et Xavier De Baerdemaker en 39.05. Avec ce chrono, le relais belge figure parmi les deux repêchés au temps pour la finale prévue dimanche à 21h12. Il s'agit de la première finale européenne pour le relais 4x100m masculin depuis l'Euro de 1978 à Prague. Le meilleur temps des séries a été réalisé par l'Allemagne en 37.97 devant la France (38.17) et la Grande-Bretagne (38.41).

