Le saut en longueur et le lancer du javelot n'aura pas spécialement souri à nos deux compatriotes qui n'occupent donc plus les deux premières places du concours. Thiam a du se contenter d'un modeste saut à 6m08 alors que son record personnel est de 6m86 à la longueur. Elle a aussi lancé le javelot 10 mètres moins loin que lors de son record personnel. Si la championne olympique et du monde conserve la tête du concours, elle ne sera pas en mesure d'améliorer son record personnel de 7.013 points, signé à Götzis en 2017. Noor Vidts a perdu deux places après les deux épreuves de la matinée.

Nafissatou Thiam a vu la Néerlandaise Anouk Vetter, vice-championne olympique et du monde derrière elle, abandonner avant le lancer du javelot, la sixième des sept épreuves de l'heptathlon de l'Euro, jeudi à Munich. La Namuroise, avec un lancer à 48m89, a conservé la tête du concours alors que Noor Vidts est 4e.

Après avoir presté loin de ses standards à la longueur (6m08), Thiam a débuté au javelot par un jet hors zone et donc non mesuré. Elle a ensuite lancé à 48m89 puis à 44m81. La double championne olympique et mondiale, 4e d'un concours remporté par la Hongroise Xenia Krizsan (50m38), a engrangé 839 points. Son record personnel de la discipline se situe à 59m32, réalisé à Götzis en 2017 lors de son record sur l'heptathlon (7.013 pts).

Dans le premier groupe, Noor Vidts a amélioré son record personnel avec un essai mesuré à 41m82, soit deux centimètres de mieux que lors des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier. Cette performance, la 11e des 15 heptathlètes encore en lice, lui a permis d'empocher 702 points.

Avant le 800 mètres, ultime épreuve prévue ce jeudi soir à 21h55, Thiam possède 5.776 points, soit 172 de plus que la Suissesse Annik Kalin (5.604). La Polonaise Adrianna Sulek, qui a enregistré un nouveau record personnel au javelot (42m86), est 3e avec 5.560 points. Noor Vidts est 4e avec 5.497 points.

Mercredi, Thiam a couru le 100 m haies en 13.34, sauté 1m98 à la hauteur; lancé le poids à 14m95 et couru le 200 mètres en 24.64. Vidts a elle passé les haies hautes en 13.29, passé 1m83 à la hauteur, lancé le poids à 13m86 et bouclé le double hectomètre en 24.14.

Un concours décevant de Thiam à la longueur

Malgré un concours de la longueur délicat, Nafissatou Thiam occupe toujours la première place de l'heptathlon de l'Euro de Munich, alors que Noor Vidts a perdu deux rangs, pour glisser en 4e position, après le saut en longueur, la cinquième épreuve de la compétition.

Thiam a débuté son concours avec un saut plutôt modeste pour ses standards, mesuré à 6m08. Sacrée championne du monde pour la deuxième fois de sa carrière en juillet à Eugene, la Namuroise a ensuite enchaîné avec deux essais manqués. Nafi Thiam, qui avait sauté à 6m59 à Eugene, et qui possède un record personnel à 6m86, a terminé 9e du concours et a engrangé 874 points.

La double championne olympique a perdu tout espoir d'améliorer son record personnel de 7.013 points signé à Götzis en 2017. Avec 4.937 points, elle est malgré tout toujours en tête du classement, devant la Polonaise Adrianna Sulek (4.838 points), qui a réalisé un nouveau record personnel en 6m55, et la Suissesse Annik Kalin (4.807 points).

Vidts, 5e des derniers Mondiaux, a sauté à 6m31 à son premier essai (4e, 946 pts) et est 4e du général avec 4.795 points, juste devant la Néerlandaise Anouk Vetter (4.758 pts).

Mercredi, Thiam a couru le 100 m haies en 13.34, sauté 1m98 à la hauteur; lancé le poids à 14m95 et couru le 200 mètres en 24.64. Vidts a elle passé les haies hautes en 13.29, passé 1m83 à la hauteur, lancé le poids à 13m86 et bouclé le double hectomètre en 24.14.

Jeudi, les heptathlètes continueront avec avec le javelot en milieu de journée et finiront, lors de la dernière course de la journée, par le 800 mètres (21h55).

