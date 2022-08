Si le cadet des frères Borlée s'estimait frustré puis satisfait, la coureuse belge s'estimait heureuse de sa prestation, elle qui ne disputait que son quatrième 400m de la saison après avoir été opérée du genou en février dernier.

Dylan Borlée a ponctué la finale du 400 mètres de l'Euro d'athlétisme à la 5e place, mercredi à Munich. Bien que déçu dans un premier temps, le cadet de la famille Borlée a dit qu'il "pouvait être satisfait" par son résultat.

"A l'arrivée, j'ai un moment été deçu de ne pas avoir pu m'approcher du top 3 dans la dernière ligne droite. J'ai le sentiment que j'aurais pu aller un peu plus vite mais ce sont les détails qui font la différence", a lancé Dylan Borlée, 5e dans un temps de 45.39. Après un petit temps de réflexion, le membre du relais belge du 4x400 mètres a estimé qu'il pouvait malgré tout être satisfait par son résultat. "Je dois l'être. Je suis cinquième européen avec le 2e temps de ma carrière, ce n'est certainement pas mauvais. Je dois pouvoir penser à ce que je suis parvenu à accomplir et l'apprécier. Je dois me féliciter et être fier de moi. Après les Jeux de Tokyo, j'ai énormément douté et l'envie n'était plus présente. Ce mercredi, je me suis senti très fort et cela me rend heureux."

Cette performance, pour sa première finale individuelle dans un grand championnat en plein air, permet à Dylan Borlée de se faire un prénom aux côtés de ses illustres frères Kevin et Jonathan. "J'ai énormément de chance d'avoir mes frères comme exemples, j'apprends d'eux tous les jours. Mais trouver ma propre voie à leur côté a aussi été difficile. Cette année, je me suis trouvé. A Eugene, je me suis dit avant les demi-finales : + tu fais partie du top mondial, crois en toi+"

Bolingo, 7e du 400 m: "C'est presque comme un miracle"

Cynthia Bolingo a terminé 7e de la finale du 400 mètres de l'Euro d'athlétisme, mercredi à Munich. "C'est presque comme un miracle", a déclaré la Bruxelloise, qui disputait seulement son 4e 400m de la saison après avoir été opérée fin février.

C'est donc assez naturellement que Bolingo s'est montrée ravie par sa course. "Je suis vraiment contente. Descendre sous les 51 secondes pour la deuxième fois en deux jours, c'est super", a dit Bolingo, qui a couru en 50.83 mardi en demi-finales puis en 50.94 mercredi en finale. "Le niveau du 400 mètres est énorme cette saison. C'est fou que je sois presque dernière avec ce temps mais je pense que je peux être fière d'avoir été présente en finale."

La spécialiste du tour de piste aurait pu monter sur le podium si elle était parvenue à améliorer son record de Belgique (50.29). "Une année n'est pas l'autre. Compte tenu de mon historique cette saison, c'est incroyable", a dit celle qui a été opérée du genou à la suite d'une grave blessure au genou droit survenue aux championnats de Belgique indoor le 26 février.

"Je n'aurai jamais cru ça il y a deux mois. C'est presque un miracle mais Carole (Bam, son entraîneur), y a toujours cru. Cela me donne l'envie de faire encore mieux que la 4e place acquise avec les Cheetahs à Berlin. J'ai d'abord besoin d'un jour de repos", a dit Bolingo en évoquant le relais 4x400 mètres dames. "Je ne sais pas encore si je vais courir une ou les deux courses."

