Si les éliminations d'Hanne Claes et de Nina Hespel en demi-finale sont assez logiques, il y avait plus de déception avec celle de Paulien Couckuyt, la détentrice du record de Belgique qui a couru bien en deça de ses capacités.

Aucune des trois Belges engagées lors des demi-finales du 400 mètres haies n'est parvenue à se hisser en finale de l'Euro d'athlétisme. Jeudi à Munich, Hanne Claes a échoué à la 9e place des demies, la première éliminatoire.

Pourtant, la Belge a longtemps été en tête mais a commis une erreur et perdu de la vitesse dans la dernière ligne droite. Elle termine finalement 4e de sa course en 55.31, le 9e temps général, non loin de son meilleur temps de la saison (55.23). "C'était une course très dure", a déclaré la Louvaniste de 31 ans, très déçue. "J'ai couru ma propre course et j'ai démarré vite. Mais je fais une petite erreur sur la septième haie. C'est là que je perds la qualification pour la finale, je pense."

Pourtant, "la forme était là", selon Hanne Claes qui était "venue pour une place en finale" et aurait volontiers battu son record personnel de 55.20. "Mais cela n'a pas fonctionné. Je suis fière de ce que j'ai accompli. En début de saison, je n'étais nulle part. Maintenant, je retrouve quand même déjà mon niveau. C'est très positif." Hanne Claes avait terminé il y a quatre ans, lors de l'Euro à Berlin, à la 4e place du 400 mètres haies.

Détentrice du record de Belgique de la distance (54.47), Paulien Couckuyt n'a pas non plus réussi à se hisser en finale. La pensionnaire du VAC a figuré dans le top 2 de sa course pendant plus de 200 mètres, avant de fléchir et de taper la 8e haie. Elle a terminé 6e en 56.14, loin de son meilleur temps de la saison (55.30) et de celui établi en demi-finales des derniers Mondiaux d'Eugene (55.42). "J'avais très peu d'énergie, ce qui est d'ailleurs un problème depuis mon retour des Mondiaux", a reconnu l'Anversoise de 25 ans, qui courait au couloir N.8, "ce qui est toujours difficile" car "tu ne sais pas où en sont les autres". La Belge a également dû batailler contre un vent de face.

La troisième Belge engagée jeudi, Nina Hespel, a échoué à la 7e place de sa course en 59.15, à bonne distance de son record personnel établi fin juin à Gentbrugge (56.08) et de son temps en séries (56.72). La Belge de 21 ans a perdu du temps en butant sur la huitième des 10 haies. "Je ne suis pas très satisfaite de mon chrono. Je n'avais pas assez récupéré d'hier. Je le sentais et cela ma procuré plus de stress que la veille", a déclaré la Brabançonne flamande. "Je retiens le positif de cet Euro. Cela a été une belle expérience et je suis contente de ma place en demi-finales."

