Cédric Van Branteghem, 42 ans, a été nommé nouveau CEO du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) mardi par le conseil d'administration de l'instance. Ancien athlète de haut niveau, Van Branteghem est depuis 2017 le directeur du Mémorial Van Damme. Il succèdera à Philippe Vander Putten, qui quittera le COIB à la fin du mois de février 2022, après les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.

"Je remercie le COIB pour la confiance qu'il m'accorde et je me réjouis de renforcer le Team Belgium", a déclaré Van Branteghem, qui avait terminé quatrième sur 4x400m aux Jeux Olympiques 2008 de Pékin. "J'ai eu beaucoup de bons moments avec le Team Belgium dans le passé, donc d'une certaine manière, c'est comme si je revenais à la maison. Notre principale priorité sera, avec tous les acteurs et partenaires du sport de haut niveau, de continuer à augmenter le nombre d'athlètes belges dans le top mondial (Top 8) aux Jeux Olympiques. Je suis impatient de relever ce défi, avec l'équipe du COIB."

Le mandat de Van Branteghem commencera le 1er mars 2022.

"Lorsque Philippe Vander Putten a annoncé en avril qu'il souhaitait quitter le COIB, nous avons été confrontés au défi de trouver un remplaçant digne de ce nom", a confié Jean-Michel Saive, le président du COIB. "Je suis très heureux que Cédric Van Branteghem se soit porté candidat à ce poste. Cédric a un palmarès impressionnant, à la fois en tant qu'athlète de haut niveau et sur le plan professionnel dans la vie des affaires. Avec le conseil d'administration, je me réjouis de cette nouvelle coopération et je souhaite la bienvenue à Cédric dans le Team Belgium."

Philippe Vander Putten souligne lui que "Cédric sait mieux que quiconque l'importance d'un bon relais. Je lui passerai donc le témoin de CEO du Team Belgium en toute confiance. Son expérience et son expertise seront certainement un atout pour le COIB et le Team Belgium. Il a la chance de pouvoir compter sur la fantastique équipe du COIB. Je lui souhaite beaucoup de succès."

