Boston refait surface à l'inverse de Houston

A l'inverse, Houston ne trouve pas la solution. La meilleure équipe de la saison régulière passée végète à la 13e place à l'Ouest avec un bilan négatif (11 v-13 d). Jeudi, les Rockets n'ont pas eu voix au chapitre contre les Jazz à Salt Lake City 118-91. Ils n'ont pas réussi à profiter de l'exclusion du pivot français Rudy Gobert après 3 minutes de jeu à peine. A l'instar de son équipe, James Harden peine à retrouver le niveau qui lui a valu le titre de MVP lors de la précédente campagne. Avec 15 points, il a réussi son plus petit total de la saison d'autant qu'il a aussi commis 7 "turnover".

Les Rockets moins "explosifs"

Le meneur Chris Paul n'est pas parvenu à suppléer à la peite prestation de "The Beard". CP3 a été limité à 12 points. Les Rockets ont manqué de précision et été étouffés par la défense du Jazz. Ils n'ont rentré que 38,6% de leurs essais au panier. Dans le dernier match de la journée, Portland a écoeuré Phoenix dès le premier quart (34-9) et ensuite déroulé pour signer son 14e succès en 25 recontres : 108-86. Les Blazers occupent la 7e place à l'Ouest. Phoenix, sans réelle surprise, est la lanterne rouge de la NBA après cette 21e défaite (4 victoires). Les Suns, à la recherche de solution, avaient décidé de placer sur le banc leur pivot rookie 1er choix de la dernière draft Deandre Ayton (11 pts, 8 reb) dont le travail défensif n'est pas jugé suffisant.