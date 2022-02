Le trio magique des Nets Durant-Irving et Harden n'aura joué que 16 matches ensemble...

Les Brooklyn Nets, candidats au titre de NBA, ont transféré leur arrière star James Harden aux Philadelphia Sixers, autre prétendant de la conférence Est au titre NBA. En échange, le club new yorkais voir débarquer le meneur australien Ben Simmons, 1er choix de la draft 2016, qui n'a pas joué cette saison avec Philadelphie en raison de sa volonté d'être transféré. L'information a été annoncée par ESPN et The Athletic, deux médias très bien renseignés.

Ce très gros transfert implique également d'autres joueurs des 76ers envoyés chez les Nets: l'arrière Seth Curry, le pivot Andre Drummond et deux futurs premiers tours de draft : un en 2022 et un en 2027. Harden était arrivé à Brooklyn en janvier 2021 en provenance de Houston.

Il quitte deux All-Star Kevin Durant et Kyrie Irving, avec lesquels il n'aura joué que 16 matches de concert, pour rejoindre un autre le pivot camerounais Joel Embiid. Cet échange intervient lors de la dernière journée des transferts autorisés dans la ligue nord-américaine de basket.

Les Nets à la peine et englués à une décevante 8e place dans la conférence est

Brooklyn est au plus mal. Privé de Kevin Durant depuis près d'un mois et quelques heures après le départ de James Harden, les Nets ont aligné jeudi une dixième défaite de rang en NBA. Malgré les 31 points de Kyrie Irving, les New-Yorkais se sont inclinés 113-112 à Washington.

Trop esseulé, "Uncle Drew" a tout tenté, en vain. Les Wizards, dans le sillage d'un banc prolifique, avec trois joueurs à 12 points au moins, ont arraché la victoire in extremis. Englué à la 8e place, synonyme de barrages pour les play-offs, Brooklyn est dans l'attente du retour de "KD" et espère que le trio qui débarque en échange d'Harden aura un impact positif immédiat sur les résultats.

Les Nets devront réagir samedi contre Miami, leader à l'Est. Jeudi, le Heat s'est imposé facilement 97-112 à La Nouvelle-Orléans à la faveur de son prolifique duo Jimmy Butler - Bam Adebayo, 29 points chacun et du triple-double de Kyle Lowry (14 points, 11 rebonds, 11 passes).

Les Brooklyn Nets, candidats au titre de NBA, ont transféré leur arrière star James Harden aux Philadelphia Sixers, autre prétendant de la conférence Est au titre NBA. En échange, le club new yorkais voir débarquer le meneur australien Ben Simmons, 1er choix de la draft 2016, qui n'a pas joué cette saison avec Philadelphie en raison de sa volonté d'être transféré. L'information a été annoncée par ESPN et The Athletic, deux médias très bien renseignés. Ce très gros transfert implique également d'autres joueurs des 76ers envoyés chez les Nets: l'arrière Seth Curry, le pivot Andre Drummond et deux futurs premiers tours de draft : un en 2022 et un en 2027. Harden était arrivé à Brooklyn en janvier 2021 en provenance de Houston. Il quitte deux All-Star Kevin Durant et Kyrie Irving, avec lesquels il n'aura joué que 16 matches de concert, pour rejoindre un autre le pivot camerounais Joel Embiid. Cet échange intervient lors de la dernière journée des transferts autorisés dans la ligue nord-américaine de basket. Brooklyn est au plus mal. Privé de Kevin Durant depuis près d'un mois et quelques heures après le départ de James Harden, les Nets ont aligné jeudi une dixième défaite de rang en NBA. Malgré les 31 points de Kyrie Irving, les New-Yorkais se sont inclinés 113-112 à Washington. Trop esseulé, "Uncle Drew" a tout tenté, en vain. Les Wizards, dans le sillage d'un banc prolifique, avec trois joueurs à 12 points au moins, ont arraché la victoire in extremis. Englué à la 8e place, synonyme de barrages pour les play-offs, Brooklyn est dans l'attente du retour de "KD" et espère que le trio qui débarque en échange d'Harden aura un impact positif immédiat sur les résultats. Les Nets devront réagir samedi contre Miami, leader à l'Est. Jeudi, le Heat s'est imposé facilement 97-112 à La Nouvelle-Orléans à la faveur de son prolifique duo Jimmy Butler - Bam Adebayo, 29 points chacun et du triple-double de Kyle Lowry (14 points, 11 rebonds, 11 passes).