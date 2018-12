Basketball Belgium en passe de devenir la nouvelle fédération belge

Au lendemain des assemblés générales dimanche de l'AWBB et de la VBL, aile néerlandophone, l'ASBL Basketball Belgium a déposé ses statuts à la Fédération internationale (FIBA). En effet, seule une fédération nationale est reconnue par la FIBA et cette reconnaissance est une condition sine qua non pour permettre aux équipes nationales de participer à des tournois internationaux.

La vice-présidence de Basketball Belgium, en abrégé BB, sera assurée par Marc Verlinden, président de la VBL, alors que Stefan Garaleas occupera le poste de secrétaire général, position qu'il occupait déjà à la FRBB. En mai 2017, la défunte FRBB avait été condamnée à verser un million d'euros d'indemnités à cause d'une rupture de contrat à propos de la commercialisation des droits liés aux Belgian Lions.