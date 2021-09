Le week-end prochain, l'Espagne donne le coup d'envoi de la Liga ACB/Endesa, considérée comme la meilleure compétition du monde après la NBA. Quatre Belges y évoluent.

Tout a commencé en 1998 avec Eric Struelens, transféré du PSG au Real Madrid, où il a joué pendant quatre ans. Le Bruxellois a été champion avec le Real durant sa deuxième saison. En 2002, il a rejoint Gérone pour trois ans. À Madrid, il a été remplacé par Axel Hervelle (2004-2009), qui a bénéficié de la compagnie de Tomas Van Den Spiegel en 2008. Celui-ci a joué dans la capitale jusqu'en 2010, mais Hervelle a prolongé son séjour ibérique jusqu'en 2018, à Bilbao. Le trio a ouvert la voie à une série d'autres Belges: Yannick Driessen (2009-2012, Estudiantes), Jonathan Tabu (2013-2014, 2015-2018, 2020-2021, Saragosse, Fuenlabrada, Bilbao, Manresa), Ioannis Iarochevitch (2014-2015, Ancunsa), Kevin Tumba (2016-2020, Murcie), Maxime De Zeeuw (Obradoiro, 2018-2020), Pierre-Antoine Gillet (2018-2020, Tenerife et Fuenlabrada), Manu Lecomte (2018-2020, Murcie et les Canaries), Quentin Serron (2019-2021, Bilbao) et, bien sûr, notre figure de proue, Sam Van Rossom, qui a rejoint Saragosse en 2010, puis Valence depuis 2013. Le distributeur, maintenant âgé de 35 ans, vient d'y prolonger son contrat d'un an. Cette saison, trois Belges le rejoignent en Liga ACB. Ismael Bako (25 ans) et Hans Vanwijn (26 ans) évoluaient en France et intègrent Mansera et Saragosse. Vrenz Bleijenbergh, l'ancien joueur des Antwerp Giants, n'a pas été repris lors de la récente draft de NBA et effectue ses débuts au Real Betis. Ça nous fait donc quatre compatriotes dans la prestigieuse Liga ACB, un de moins que durant l'année-record 2019-2020. Pas mal pour une petite nation du basketball.