La Yproise de 29 ans, soeur de Kim, était la spécialiste des trois points de la sélection nationale. La joueuse aux 103 sélections faisait partie de l'équipe qui avait pris la quatrième place à la Coupe du monde 2018.

Hanne Mestdagh a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale, mercredi, dans un message video publié sur le compte Twitter des Belgian Cats. L'ailière flandrienne a conquis deux médailles de bronze à l'Euro en 2017 et 2021 avec les Belgian Cats au fil de ses 103 sélections, prenant au passage la 4e place de la Coupe du monde à Tenerife en 2018.

Originaire de Ypres, tout comme Emma Meesseman et Kim, sa soeur, Hanne Mestdagh, 29 ans, a joué - quittant Namur - la saison dernière dans trois clubs différents, commençant celle-ci à Las Palmas aux Canaries, puis effectuant une pige médicale à Lublin en Pologne avant de la terminer en Allemagne à Saarlouis, jusqu'en demi-finales des playoffs.

Spécialiste du tir à trois points, la Flandrienne a notamment passé quatre ans aux Etats-Unis dans l'Université de Colorado, se remettant aussi de pas moins de sept opérations principalement aux ligaments croisés des deux genoux.

Reprise une première fois à 17 ans dans la sélection en août 2010 par Arvid Diels, Hanne Mestdagh aura joué ses premières minutes quatre ans plus tard avec Daniel Goethals pour ne plus quitter ensuite la sélection.

