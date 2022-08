La Belgique enverra une délégation de 18 membres aux championnats d'Europe de roller, qui se dérouleront du 4 au 11 septembre à L'Aquila, en Italie. Bart Swings en sera la figure de proue, lui qui a interrompu sa préparation pour la saison de patinage pour participer à la compétition sur route.

Bart Swings sera notamment accompagné de Jason Suttels, qui lui avait cédé sa place de titulaire aux Jeux mondiaux plus tôt cette année. Swings avait alors remporté 4 médailles d'or et 1 de bronze dans la ville américaine de Birmingham.

Sandrine Tas, qui a remporté le Grand Prix des Flandres le week-end dernier à Zandvoorde, est la grande absente de l'équipe, après avoir décidé de se concentrer entièrement sur la saison de patinage. Plus tôt cet été, Tas s'était blessée à la hanche à la suite d'une chute, ce qui l'a tenue à l'écart pendant plusieurs mois.

La moitié des patineurs sélectionnés sont du RSC Leuven, tandis que le Zwaantjes Roller Club de Zandvoorde envoie 5 participants. Pour se préparer à la compétition, la sélection a organisé un camp d'entraînement sur la Mundialpiste de Zandvoorde. L'équipe rejoindra l'Italie une semaine avant le début de l'événement.

- Sélection - .

Messieurs : Robbe Beelen, Jason Suttels, Bart Swings, Mathias Vosté (RSC Leuven) et Indra Médard (Zwaantjes) ;

Dames : Fran et Stien Vanhoutte (Zwaantjes) et Anke Vos (RSC Leuven) ;

. Garçons A (juniors) : Laurens Bergé, Siebe Suttels (RSC Tienen) et Brend Beelen (RSC Leuven) ;

. Filles A (juniors) : Bente Billen (RSC Leuven) et Jorun Geerts (Reko Roller Club Zemst) ;

. Garçons B (jeunes) : Sietse Troost (Reko Roller Club Zemst) et Johannes Vermeersch (RSC Leuven) ;

. Filles B (jeunes) : Louka Leemans (RSC Leuven), Lotte Verburgh et Lyssa Vansteenkiste (Zwaantjes).

