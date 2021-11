World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, a annoncé lundi la liste des cinq finalistes retenus pour le titre d'Athlète mondial masculin de l'année 2021.

Il s'agit de Joshua Cheptegei, Ryan Crouser, Mondo Duplantis, Eliud Kipchoge et Karsten Warholm. Le vainqueur sera annoncé de marnière virtuelle le mercredi 1er décembre. Ils ont été retenus à l'issue d'un vote effectué par le Conseil de la fédération internationale (qui comptait pour 50 %), la Famille de World Athetics (25 %) et le public (25 %). Il s'est déroulé entre le 21 octobre et le 6 novembre.

L'Ougandais Joshua Cheptegei, 25 ans, est champion olympique du 5.000 m et vice-champion olympique du 10.000 m. Il a réussi le meilleur temps de l'année sur 2 miles en 8:09.55. L'Américain Ryan Crouser, 28 ans, est champion olympique et vainqueur de la Ligue de Diamant du lancer du poids, invaincu cette année et auteur des records du monde en salle (22m82) et en plein air (23m37).

Le Suédois Mondo Duplantis, 21 ans, est le champion olympique du saut à la perche et lauréat de la Ligue de Diamant. Champion d'Europe en salle, il est le meilleur performeur de l'année (6m10) et a été lauréat du titre d'Athlète de l'année en 2020. Le Kenyan Eliud Kipchoge, 36 ans, champion olympique du marathon cet été avec la plus grande marge depuis 1972, fut élu Athlète de l'année en 2018 et 2019.

Le Norvégien Karsten Warholm, 25 ans, champion olympique du 400 m haies et vainqueur du classement final de la Ligue de Diamant, est le nouveau détenteur du record du monde du 400 m haies. Les cinq autres finalistes qui n'ont pas été retenus sont le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (1.500 m), le Portugais Pedro Pichardo (triple saut), le Suédois Daniel Stahl (disque), le Grec Miltiadis Tentoglou (longueur) et le Canadien Damian Warner (décathlon).

