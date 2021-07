L'Ostendaise, remontée à la 3e place après la 9e régate, s'est loupée sur la 10e où elle n'a terminé que 21e. Elle est redescendue à la cinquième place du général avant la dernière régate de dimanche qui rassemble les dix meilleures et où les points sont doublés.

Emma Plasschaert a glissé de la 3e à 5e place en catégorie Laser Radial des épreuves de voile des Jeux Olympiques de Tokyo à l'issue de la 10e régate, disputée vendredi au port de plaisance d'Enoshima. Il s'agissait de la dernière régate avant la course aux médailles de dimanche qui rassemble les dix meilleurs et où les points sont doublés.

Emma Plasschaert s'était installée à la 3e place après la 9e régate, mais une 21e place dans la dernière course de la journée lui a fait perdre deux places au classement général. L'Ostendais pointe au 5e rang du général avec 83 points. La Danoise Anne-Marie Rindom est en tête avec 64 points, devant la Marit Bouwmeester (61), la Suédoise Josefin Olsson (79), la Canadienne Sarah Douglas (82) et Emma Plasschaert.

