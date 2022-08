La récente championne du monde a encore brillé à la hauteur en franchissant une barre d'1m98.

Nafi Thiam a pris la tête de l'heptathlon des championnats d'Europe d'athlétisme, disputés dans le cadre de la 2e édition des championnats européens à Munich, après le saut en hauteur, deuxième des sept épreuves, mercredi en Allemagne.

Après avoir fait l'impasse sur les quatre premières barres, Thiam a débuté son concours à 1m80. La double championne du monde et olympique a réalisé un sans-faute jusqu'à 1m89 avant de franchir 1m92 à son deuxième essai. Déjà assurée de remporter le concours de la hauteur, la Namuroise a ensuite franchi 1m95 à son premier essai, égalant sa meilleure performance de la saison. Thiam a ensuite poursuivi sur sa lancée en franchissant 1m98, battant son record des championnats réalisé à Zurich en 2014 (1m97) avant de manquer ses tentatives à 2m01. Une performance qui permet à Thiam de prendre la tête de l'heptathlon avec 2.285 points devant Noor Vidts, qui a franchi 1m83 à son deuxième essait, et qui est deuxième avec 2.097 points.

La Polonaise Adrianna Sulek est elle 3e avec 2.080 points. Noor Vidts a passé 1m68, 1m71, 1m74 à son premier essai, s'y reprenant à deux fois pour franchir 1m77, 1m80 et 1m83, à un centimètre de son record personnel, manquant ses trois essais ensuite à 1m86.

La première journée de l'heptathlon se poursuivra en session nocturne mercredi avec le lancer du poids à 19h49 et le 200m à partir de 21h10. À Munich, Thiam défend son titre européen conquis à Berlin en 2018.

