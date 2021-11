Ann Wauters, ancien pilier de l'équipe nationale belge féminine de basket, est devenue la présidente de la commission des athlètes du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB), a annoncé mardi l'instance belge.

"Nous allons pouvoir placer les intérêts et les besoins des athlètes au centre de notre travail et j'en suis très heureuse. Je suis vraiment impatiente de travailler avec ce groupe très diversifié", a dit Wauters, citée par le COIB. Outre Wauters, Waem et Dohmen, les autres membres sont Tim Brys (aviron), Karin Donckers (sports équestres), Jorik Hendrickx (patinage artistique), Jasper Lefevere (judo), Claire Michel (triathlon), Emma Plasschaert (voile), Jens Schuermans (VTT), Elliot Van Strydonck (hockey), Jorre Verstraeten (judo) et Elfje Willemsen (bobsleigh). Le Conseil d'administration du COIB, où siègera désormais Wauters, a fait valoir son droit de proposer jusqu'à maximum 3 membres supplémentaires en désignant l'ancien patineur artistique Jorik Hendrickx. "De cette manière, la commission comportera bien deux membres ayant participé aux Jeux Olympiques d'hiver comme stipulé dans son règlement", précise le COIB. Yuhan Tan, multiple champion de Belgique de badminton, reste membre en tant que membre du Comité des sportifs de l'AMA. La néo-retraitée, 41 ans, succède à Yuhan Tan. L'ancienne gymnaste Laura Waem, 24 ans, et le Red Lion John-John Dohmen, 33 ans, ont été nommés vice-présidents le 17 novembre lors de la première réunion de la commission.