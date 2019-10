A Doha, "l'athlétisme belge n'a pas brisé sa dynamique de l'Euro de Berlin"

Les 17es championnats du monde d'athlétisme se sont achevés dimanche soir à Doha. La délégation belge a récolté grâce à Nafissatou Thiam une médaille d'argent et aux Tornados une de bronze dans la capitale du Qatar. Elle a aussi obtenu sept places de finaliste et trois records nationaux ont été battus. Un bilan historique. Ce qui fait dire aux deux Team Leaders de la délégation belge Rudger Smith et Frédéric Kimmlingen que "ce sont d'excellents résultats d'ensemble. La dynamique de Berlin n'a pas été brisée. Il faut tenir compte que la différence entre les championnats d'Europe et du monde est immense en athlétisme".

© belga