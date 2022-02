Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a dû se contenter de la médaille d'argent. L'un des favoris, le français Alexis Pinturault était parti à la faute dans sa discipline favorite du slalom en tentant de rattraper son retard.

34 ans après son père Hubert Strolz, l'Autrichien Johannes Strolz a remporté le combiné alpin messieurs de ski alpin des Jeux Olympiques de Pékin jeudi en Chine. Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a pris la médaille de bronze et le Canadien James Crawford se pare de bronze.

Strolz avait pris la quatrième place de la descente plus tôt jeudi. L'Autrichien, spécialiste des épreuves techniques, a donc profité du slalom pour refaire son retard de 75 centièmes de secondes sur Kilde et s'imposer avec un chrono total de 2:31.43.

Le fils d'Hubert Strolz, champion olympique du combiné alpin en 1988 à Calgary, remporte la première médaille d'or olympique de sa carrière. Auteur du meilleur temps sur la descente, Kilde a lui pris la 6e place du slalom pour terminer sur la deuxième marche du podium à 59 centièmes de Strolz.

Le Norvégien décroche sa deuxième médaille à Pékin après le bronze sur le Super-G. Le Canadien James Crawford complète lui le podium à 68 centièmes du vainqueur. Le Français Alexis Pinturault, médaillé d'argent à Pyeongchang en 2018 et favori pour la médaille d'or, avait lui pris la 11e place dans la descente avant de partir à la faute dans le slalom, sa discipline de prédilection, en voulant prendre des risques pour arracher un podium. Le combiné alpin est une discipline du ski alpin qui se dispute en deux manches avec une épreuve de vitesse (descente) et une épreuve technique (slalom).

