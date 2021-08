Les voitures japonaises n'ont encore laissé aucune chance à leurs poursuivants, alors que l'arrivée de la course aura lieu à 16h00.

Toujours en tête de la 89e édition des 24 Heures du Mans au petit matin dimanche, les deux Toyota n'ont pas faibli durant la nuit, alors que l'Alpine a réussi à revenir dans le trio de tête, à 4 tours, après une fin de soirée agitée la veille.

Toyota N.7 en première position, la N.8 seconde dans le même tour à un peu plus d'une minute. Les rôles n'ont pas changé après près de 15 heures de course sur le circuit de la Sarthe.

Grandes favorites dans la nouvelle catégorie reine des Hypercars, les voitures japonaises n'ont encore laissé aucune chance à leurs poursuivants, alors que l'arrivée de la course aura lieu à 16h00.

Stoffel Vandoorne (Oreca07-Gibson, LMP2) occupe la 9e place à 8 tours. Tom Cloet (Ligier JSP217-Gibson, LMP2) 30e, Nigel Bailly (Oreca 07-Gibson) 36e, Dries Vanthoor et Maxime Martin (Porsche 911 RSR-19) 38e, Alessio Picariello (Porsche 911 RSR-19) 39e, Sarah Bovy (Ferrari 488 GTE Evo) 40e et Laurens Vanthoor (Porsche 911 RSR-19) 50e .

Le Toyota N.7 en tête depuis le début

La N.7 du quadruple poleman Kamui Kubayashi mène depuis samedi 16h13 et le départ officiel. Elle espère toujours maintenir le cap pour aller décrocher sa première victoire au Mans, et la première en Hypercar.

Derrière, la Toyota N.8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley gardait aussi le rythme, et pointait à un peu plus d'une minute malgré un début de course chaotique pour la triple tenante de l'épreuve.

Deuxième sur la grille de départ, elle a été heurtée par la Glickenhaus N.708 au premier virage. Partie en glissade puis contrainte de s'arrêter pour réinitialiser ses systèmes, il lui a fallu seize tours pour retrouver sa position de départ.

La N.7, elle, a signé la pole et mené en 2017, 2019 et 2020, avant d'être privée de la victoire par des événements plus ou moins rocambolesques.

Mais en terme de scénario fâcheux, l'Alpine N.36, principal outsider, a elle dû batailler pour retrouver la troisième place qu'elle tenait en début de course.

Peu après 23h00, la voiture tricolore s'est retrouvée dans le bac à graviers après une glissade. La faute à une piste encore humide après les pluies de la soirée et qui a trompé Matthieu Vaxiviere, obligé ensuite de retourner aux stands. Un coup dur qui a rétrogradé la N.36 à la huitième place, et fait un temps le bonheur de la Glickenhaus N.708.

Mais une belle bataille entre les deux voitures dans la nuit a permis à Nicolas Lapierre et Alpine de regagner la troisième position à désormais 4 tours.

Du côté des LMP2, les Oreca N.31 et 41, du Team WRT, étaient les mieux placées de leur catégorie dimanche matin.

