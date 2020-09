LeBron James a été sélectionné pour la 16e fois de sa carrière dans une des trois meilleures équipes de la saison (13 fois dans la première, 2 fois dans la deuxième et 1 fois dans la troisième) désignées par la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, mercredi soir. Il bat le record de Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant et Tim Duncan qui s'étaient arrêtés à 15 sélections.

Le "King" figure dans la première équipe de la NBA aux côtés de son équipier chez les Los Angeles Lakers Anthony Davis, de Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Luka Doncic (Dallas) et James Harden (Houston). Antetokounmpo et James ont tous les deux été élus à l'unanimité (500 points) dans la première équipe. Dans la deuxième équipe, on retrouve le MVP des dernières finales Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) aux côtés de son ancien équipier à Toronto Pascal Siakam mais aussi Nikola Jokic (Denver), Damian Lillard (Portland), Chris Paul (Oklahoma City). La troisième équioe est composée de Jimmy Butler (Miami), Rudy Gobert (Utah), Ben Simmons (Philadelphie), Jayson Tatum (Boston) et Russell Westbrook (Houston). Les playoffs sont actuellement en cours en NBA avec les finales de conférence. À l'Est, Miami a remporté la première manche face à Boston mardi soir, la deuxième manche est prévue jeudi soir. À l'Ouest, la série entre les Los Angeles Lakers et le Denver Nuggets débute vendredi soir.