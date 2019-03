80 athlètes belges Special Olympics en lice aux Jeux Mondiaux d'Été d'Abu Dhabi

La délégation belge, constituée de 64 athlètes, 16 partenaires unifiés, 29 coachs et 3 membres du personnel, a rendez-vous à Brussels Airport le 8 mars pour un départ vers les Émirats arabes unis. Le 12 mars, les sportifs passeront des tests afin de définir dans quelles catégories ils concourront. Deux jours plus tard, la Cérémonie d'ouverture se tiendra, pendant laquelle la Flamme de l'Espoir sera allumée après une course au flambeau au travers du pays.

"Nos athlètes et partenaires unifiés sont tous très fiers de faire partie de la délégation belge et sont enthousiasmés par le départ. Ils veulent prouver au monde extérieur ce qu'ils ont à offrir ainsi que l'esprit d'équipe qui règne au sein de notre grande délégation. Nous espérons rentrer à la maison avec des médailles, mais comme toujours, notre devise est 'Participer est plus important que gagner'. Nous sommes tous prêts à partir aux Jeux Mondiaux d'Eté", déclare Eddy Beckers, chef de la délégation belge.

Special Olympics est une organisation internationale offrant toute l'année des activités sportives olympiques aux personnes ayant un handicap mental. Fondée aux Etats-Unis en 1968, elle représente aujourd'hui 4 millions d'athlètes dans 178 pays.

En Belgique, l'asbl Special Olympics Belgium est active depuis 1979. Elle est parrainée, notamment par Tia Hellebaut et Kevin De Bruyne.