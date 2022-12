Vincent Kompany hurle sa joie. Les supporters de Burnley applaudissent. Vitinho, ancien joueur du Cercle Bruges, sourit sur la touche. Lorsque Kompany a annoncé l’été dernier qu’il allait devenir entraîneur d’une équipe de Championship, beaucoup se sont demandés ce qu’il allait bien pouvoir y faire. Mais voilà, l’ancien Diable de 36 ans a complètement transformé le style de jeu des Clarets et a propulsé l’équipe en tête du classement. Yes, he can!