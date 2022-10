Wout Van Aert: La troisième sera la bonne?

Lokeren accueille le championnat de Belgique de cyclo-cross, cette saison. Les organisateurs préviennent: « Chez nous, Wout van Aert n’a jamais rien réussi. »

Même s’il n’a pas franchi la ligne des deux dernières éditions, à Middelkerke 2022 et à Meulebeke 2021, Eli Iserbyt peut appréhender le championnat national du 15 janvier en toute confiance. Le parcours, tracé dans le parc communal Ter Beuken, est la copie, à 90%, du parcours du Rapencross, le premier de la saison. Le Flandrien s’y est imposé lors des deux manches les plus récentes.

Le passage technique au Mont Henri, le monticule en herbe du centre, lui convient parfaitement, comme la planche à laver et le monticule qui requiert beaucoup d’agilité. Ces obstacles, récemment aménagés pour les coureurs VTT locaux, se prêtent au profil d’Iserbyt, qui a été champion de Belgique à cinq reprises en catégories d’âge, mais n’a jamais enfilé le maillot tricolore en Élites.

Bien sûr, il ne faut pas oublier un certain Wout van Aert. Compte tenu de son statut, mais aussi parce que le parcours a subi un changement qui pourrait jouer en sa faveur.

« Il y a une troisième différence majeure par rapport au premier cross de l’année », explique Bram De Brauwer, un des moteurs de l’organisation. « Pour mieux répartir le public – nous espérons accueillir 25.000 spectateurs et 3.500 VIP – nous avons ajouté au tracé une boucle de l’autre côté de la Durme, que les coureurs vont traverser grâce à un ponton. Ce passage dans la prairie du parc Heirbrug, situé en contrebas, sera certainement boueux et donc idéal pour les meilleurs coureurs à pied et ceux qui ont un gros moteur, style Wout van Aert. »

Le staff de De Brauwer et Cie en est à son troisième championnat de Belgique de cyclo-cross en cinq ans et il essaie d’entretenir le suspense. « Depuis 2016, Van Aert a été sacré champion national à cinq reprises. Il a été battu deux fois: à Kruibeke 2019, il s’est incliné face à Toon Aerts et à Anvers 2020, suite à sa chute au Tour de France, il n’avait pas encore retrouvé son niveau et Laurens Sweeck s’était imposé. Or, nous avons organisé ces deux championnats. »

Van Aert n’a participé qu’une seule fois au Rapencross de Lokeren, en 2018, quand l’épreuve a été reprise au calendrier international. Victime d’une chute, Mathieu van der Poel avait dû être évacué. Malgré cela, le Campinois avait échoué à la sixième place, à une minute du surprenant vainqueur, Daan Soete.