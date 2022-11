POINT FORT

Le sélectionneur Diego Alonso, qui n’a repris le flambeau de l’éminence grise Oscar Tabárez qu’en décembre dernier, a assuré la qualification grâce à un joli douze sur douze. Agé de 47 ans, Alonso, qui a remporté à deux reprises la Ligue des Champions de la zone CONCACAF, a insufflé un vent nouveau à La Celeste et il ne dissimule pas ses ambitions pour le Qatar: « Nous voulons être champions du monde. »

POINT FAIBLE

Pour être champion du monde, il faut une bonne défense. Or, c’est là que le bât blesse pour l’Uruguay. Ronald Araújo est incertain, José María Giménez ne réalise pas sa meilleure saison à l’Atlético et que vaut encore Diego Godín, âgé de 36 ans? Fernando Muslera a dû céder sa place dans le but (provisoirement? ) à Sergio Rochet, qui n’est pas précisément un gardien de format mondial.

© National

L’HOMME A SUIVRE Federico Valverde

« Pour le moment, Fede Valverde émarge au top 3 mondial. » À l’issue du Clásico du mois passé (succès 3-1 pour le Real, grâce à un but de Valverde, notamment), Toni Kroos n’a pas tari d’éloges sur Twitter. L’Uruguayen a réagi avec modestie: « J’ai le meilleur maître qui soit. » C’était la troisième fois que l’infatigable médian faisait trembler les filets du FC Barcelone.

Federico Valverde a entamé sa carrière au C.A. Peñarol, un club de D1 de Montevideo, la capitale de l’Uruguay. À côté de son talent, deux choses ont frappé: il était très maigre et extrêmement timide. On l’a surnommé Pajarito (petit oiseau) parce qu’il semblait voler sur le terrain. En 2015, il a terminé cinquième des championnats U17 d’Amérique du Sud. Auteur de sept buts en neuf matches, il a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens et en juin 2016, c’est le Real qui l’a transféré, pour cinq millions d’euros. En 2017, il a terminé quatrième du Mondial U20 avec l’Uruguay et a reçu le Ballon d’Argent – le Ballon d’Or est revenu à Dominic Solanke, champion du monde avec l’Angleterre.

© Getty Images

Le Real l’a prêté au Deportivo La Corogne durant la saison 2017-2018 puis l’a progressivement introduit en équipe première. Au début, il n’a pu s’imposer face au trio Kroos-Casemiro– Modric, mais depuis qu’Ancelotti est aux commandes, l’Uruguayen, maintenant âgé de 24 ans, a éclos. À propos, on ne l’appelle plus Pajarito mais Halcón (faucon). Et il le mérite!

© belgaimage

7

Luis Suárez a inscrit sept buts pour l’Uruguay en Coupe du monde jusqu’à présent, soit un de moins qu’Óscar Míguez, le détenteur du record uruguayen, avec cinq goals au Mondial 1950 et trois lors de l’édition 1954. Serre les dents, Luis!

Diego Alonso

Le sélectionneur Diego Alonso (47 ans), un ancien attaquant qui a notamment joué à Valence, à l’Atlético de Madrid et à Málaga, était surnommé El Tornado durant sa carrière. Ce nom lui vient de Julio Ribas, son premier entraîneur, parce qu’il balayait les défenseurs tel une tornade.

Le maillot de l’Uruguay est marqué de quatre étoiles. Pourtant, il n’a remporté que deux Mondiaux, en 1930 et en 1950. Les Uruguayens comptent aussi leurs deux titres olympiques, obtenus en 1924 et en 1928, ce qui fait quatre.