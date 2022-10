Une saison noir-jaune-rouge

Une victoire dans un grand tour après 44 ans d’attente. Un nouveau titre mondial après notre plus longue traversée du désert de tous les temps. Six étapes du Tour de France. Et une quantité d’autres bouquets. L’année 2022 a été l’une des meilleures de l’histoire du cyclisme belge. Retour en chiffres et en images sur une période faste.

10

Nombre de victoires belges dans des étapes des trois grands tours. Nos coureurs n’avaient jamais fait aussi bien depuis 1985 (également dix victoires).

Wout van Aert 3, Jasper Philipsen et Remco Evenepoel 2, Thomas De Gendt, Dries De Bondt et Yves Lampaert 1.

33

Nombre d’années sans victoire d’une équipe belge dans un grand tour, jusqu’à la dernière Vuelta avec Quick Step et Evenepoel). Le dernier succès remontait à 1989 avec la victoire de l’équipe ADR et de Greg LeMond au Tour de France.

4

Nombre de coureurs belges dans le top 10 des victoires internationales en 2022: 15 succès (UCI) pour Remco Evenepoel, 9 pour Wout van Aert, Jasper Philipsen et Arnaud De Lie. Une première depuis l’apparition du classement FICP en 1984.

86

Nombre de victoires belges en catégorie +1.1/2.1 UCI en 2022. Le record de ce siècle (63… en 2021) a été pulvérisé.

9

Nombre de victoires remportées en 2022 par Arnaud De Lie, vingt ans et néo-professionnel dans l’équipe Lotto – Soudal. Il est le débutant belge qui a le plus gagné en Élites depuis Eric Vanderaerden en 1983 (treize victoires dont trois dans des étapes du Tour d’Espagne et du Tour de France, mais aussi cinq succès dans des kermesses).