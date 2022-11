Une dernière pour la route

Ils ont un palmarès long comme un jour sans pain et vont probablement disputer leur dernière Coupe du monde au Qatar. Que peut-on attendre de ces neuf légendes pour leur dernier bal?

Gareth Bale

Pays de Galles – 33 ans

S’il faisait évidemment déjà partie des héros gallois de 2016, demi-finaliste de l’EURO français, Gareth Bale s’apprête, à 33 piges, à disputer sa toute première Coupe du monde. Bien qu’il soit impensable pour le sélectionneur Rob Page de se passer de son capitaine, le niveau de ce dernier pose toutefois question. Après une saison quasi blanche au Real Madrid, le Golfeur a rejoint Los Angeles FC et la MLS cet été. En Californie, le Gallois a d’abord retrouvé du temps de jeu, sans pour autant disputer le moindre match complet, puis a été écarté sur blessure. S’il devrait être de retour à temps, cela sera-t-il suffisant pour briller au Qatar?

Karim Benzema © GETTY

Karim Benzema

France – 34 ans

Tout juste sacré Ballon d’Or, le Franco-Algérien n’a sans doute jamais été aussi fort qu’à l’aube de cette Coupe du monde, même s’il n’est pas épargné par les petits pépins physiques depuis l’entame de la saison. Sa relation d’amour-haine avec les Bleus (non-repris pour le Mondial 2010, puis absent de la sélection durant cinq ans et demi suite à l’affaire de chantage à la sex-tape de Mathieu Valbuena) semble désormais appartenir au passé et sur papier, le duo Karim Benzema–Kylian Mbappé fait rêver. Mais cela suffira-t-il à faire oublier les querelles internes et les nombreuses blessures qui minent l’équipe de France?

Robert Lewandowski © GETTY

Robert Lewandowski

Pologne – 34 ans

LA machine à but par excellence. Que ce soit à Dortmund, au Bayern ou désormais au Barça, Robert Lewandowski n’a jamais perdu le chemin des filets. Il y a toutefois un paradoxe, s’il est bien entendu le meilleur buteur de la sélection polonaise, l’homme n’y a jamais réussi de tournoi faste. Sortie au premier tour des EUROS 2012 et 2021 et du Mondial 2018, la Pologne a bien atteint les quarts de l’EURO 2016, mais Lewangoalski n’y a inscrit qu’un but. Sa mission cet automne est donc claire: marquer, comme toujours, mais surtout emmener les siens au-delà de la phase de groupes.

Sergio Busquets © GETTY

Sergio Busquets

Espagne – 34 ans

Valeure sûre de la Roja depuis 2009, le Catalan va disputer son quatrième Mondial. Si le premier s’est terminé en apothéose, 2014 (sorti au premier tour) et 2018 (éliminé par la Russie en huitièmes) lui ont laissé un goût amer en bouche. Désormais capitaine de la sélection de Luis Enrique, Sergio Busquets devrait retrouver dans l’entrejeu ses jeunes coéquipiers du Barça Gavi et Pedri. Du haut de toute son expérience, il devra être celui qui garde la tête froide dans les moments chauds. Et ainsi faire taire ses détracteurs au Barça où il est en fin de contrat et qu’il pourrait bien quitter en fin de saison.

Lionel Messi © GETTY

Lionel Messi

Argentine – 35 ans

Peut-on prétendre au titre honorifique de meilleur joueur de tous les temps sans jamais avoir décroché une Coupe du monde? Le parcours de Lionel Messi avec l’Albiceleste reste le point noir de sa carrière. Alors qu’il a tout gagné en club, la Pulga n’a remporté qu’une Copa América, en 2021, avec la sélection argentine. Après deux quarts (2006 et 2010), une finale (2014) et un huitième (2018), 2022 est sa dernière occasion d’enfin décrocher le Graal mondial. Et ce alors que le septuple Ballon d’Or n’a jamais aussi peu trouvé le chemin des filets que depuis son passage au PSG.

Luka Modric © GETTY

Luka Modric

Croatie – 37 ans

Récompensé du Ballon d’Or après sa fabuleuse Coupe du monde 2018 où il avait emmené la Croatie en finale, Luka Modric aurait pu tirer sa révérence avec la sélection sur ce point d’orgue. Mais l’homme n’est jamais rassasié comme en témoignent ses performances toujours au niveau au Real Madrid où il a célébré sa 450e rencontre fin octobre. Pour son quatrième Mondial, le capitaine aux plus de 150 sélections veut encore briller.

Cristiano Ronaldo

Portugal – 37 ans

Rien ne va plus pour CR7 à Manchester United. En brouille avec le manager des Red DevilsErik ten Hag pour avoir refusé de monter au jeu face à Tottenham à la mi-octobre, le Portugais a même été un temps écarté du noyau. Si personne ne doute du fait qu’il sera au point pysiquement pour le début des hostilités au Qatar, le manque de rythme pourrait toutefois lui être préjudiciable d’autant que la concurrence est féroce au sein de la Seleção das Quinas où les jeunes talents se pressent et que les critiques ne l’ont pas épargné dans la presse lusitanienne. L’orgueil et le talent de Cristiano suffiront-t-ils à les faire taire?

Cristiano Ronaldo © GETTY

Thomas Müller

Allemagne – 33 ans

On a l’impression de le voir depuis toujours. Pourtant, Thomas Müller n’a jamais que 33 ans. Déjà auteur de dix buts en Coupe du monde (cinq en 2010 et cinq en 2014), celui qui n’a jamais connu que le Bayern en club devrait en planter six pour égaler son compatriote Miroslav Klose, détenteur du record du nombre de goals en phase finale de Mondial. Écarté de la Mannschaft durant plus d’un an demi par Joachim Löw, Müller a retrouvé son statut juste avant le dernier EURO, décevant pour l’Allemagne, et depuis sa nomination, Hansi Flick compte toujours sur sa large expérience.

Thomas Müller © GETTY

Luis Suárez

Uruguay – 35 ans

Après deux saisons à l’Atlético de Madrid, Luis Suárez a disparu de la circulation pour les suiveurs européens. De retour au pays, El Pistolero s’est lié au Club Nacional jusque fin 2022. Une courte pige pour préparer le Mondial qui s’est soldée par un succès puisque l’Uruguayen a démontré qu’il n’avait rien perdu de ses qualités de finition. Pour sa quatrième Coupe du monde, il a déclaré ne viser rien de moins que le titre. Ambitieux! La suite est toute tracée puisqu’il devrait prendre le chemin de la MLS à l’issue du tournoi.

Luis Suárez © GETTY