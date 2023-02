UAE Team Emirates

Analyse FORCES

Tadej Pogacar a rempli ses objectifs, à deux exceptions près: le Slovène n’a pas gagné le Tour des Flandres ni le Tour, mais avec une meilleure lecture de la course, il aurait pu faire mieux. Son équipe, déjà excellente, a transféré Jay Vine, Tim Wellens et Adam Yates… Les places pour le Tour seront vraiment très chères. UAE a fêté la percée d’un deuxième grand talent: Juan Ayuso est monté sur le podium de la Vuelta et il a deux ans de moins qu’Evenepoel.

© National

SURPRISES

Pogacar et Ayuso ont 24 et vingt ans. Le peloton va faire un infarctus s’ils progressent encore, ce qui est possible, compte tenu de leur âge. Alessandro Covi s’est adjugé l’étape de montagne la plus ardue du Giro. Ce jour-là, nul n’y a prêté attention: Jai Hindley a chipé le maillot rose à Richard Carapaz. Polyvalent, Covi a terminé quatrième du premier sprint massif de l’année au Tour Down Under, sans train. Il peut tirer son plan tout seul et est bon sur tous les terrains. Étonnamment, Mikkel Bjerg a été le meilleur lieutenant de Pogacar au Tour. Très bon spécialiste du chrono en catégories d’âge, il a manifestement opté pour une carrière au service d’un autre.

Tadej Pogacar © GETTY

FAIBLESSES

La formation de Pogacar a été étonnamment légère au dernier Tour, même s’il faut reconnaître qu’elle n’a pas été épargnée par la poisse. En fait, le Slovène s’est démoli lui-même en pédalant comme si son réservoir ne pouvait jamais se vider. Il a roulé à pleins gaz sur les pavés pour conserver treize secondes d’avance… Il a besoin du regard froid du directeur sportif Allan Peiper, rétabli de son cancer. UAE aligne de grands coureurs qui ne bénéficient pas d’un grand soutien. Ackermann, Trentin, Ulissi et Almeida s’en consolent en consultant leur compte en banque.

Juan Ayuso © GETTY

OBJECTIFS

Pogacar a des comptes à régler. Celui qui le devancera au Tour des Flandres ou dans l’Hexagone gagnera. Un regard au noyau d’UAE permet de conclure que son équipe doit être en mesure de neutraliser une course comme Liège-Bastogne-Liège. João Almeida apporte du piment au Giro. Il va affronter Evenepoel, qu’il a connu chez Quick Step. Vine est le leader de rechange dans la Botte. Ayuso se concentre sur les tours de Catalogne et du Pays basque avant de jeter son dévolu sur la Vuelta, même si on peut imaginer que Pogacar en fera aussi son objectif s’il ne réussit pas dans l’Hexagone.

Transferts IN

Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck), Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Domen Novak (Bahrain Victorious), Jay Vine (Alpecin-Deceuninck), Michael Vink (Bolton Equities – Black Spoke Pro Cycling), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Adam Yates (INEOS Grenadiers)

OUT

Andrés Ardila (Burgos-BH), Alexys Brunel (arrêt), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Fernando Gaviria (Movistar Team), Yousif Mirza (arrêt), Maximiliano Richeze (arrêt), Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team), Oliviero Troia (? )