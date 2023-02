TREK-Segafredo

Analyse FORCES

C’est surréaliste de tenir des propos pareils sur un ancien champion du monde qui a déjà six saisons au compteur, mais on dirait qu’on n’a découvert le vrai Mads Pedersen qu’en 2022. Le Danois est évidemment excellent dans les classiques, mais il est encore plus redoutable au sprint: il a gagné une étape du Tour et trois de la Vuelta. Jasper Stuyven ne reste pas sur la meilleure saison de sa carrière alors qu’on pensait que son succès à Milan-Sanremo 2021 aurait libéré le Louvaniste. Peut-être doit-il user plus souvent de son sprint: sur les Champs-Élysées, Stuyven était quatrième.

© National

SURPRISES

Juan Pedro López a porté le maillot rose pendant dix jours, mais c’est moins étonnant que le fait qu’il n’ait pas craqué une fois ce maillot perdu. L’Espagnol a terminé dixième et meilleur jeune du Giro. C’est dans cette même épreuve que Natnael Tesfatsion a mérité son transfert. Le compatriote de Biniam Girmay pédale dans un style comparable. Thibau Nys a hérité du talent de son père, mais la puissance de son sprint lui vient du côté maternel, car ce n’était pas le point fort de Sven Nys. Les débuts de Filippo Baroncini, champion du monde espoir à Louvain, ont été gâchés par la poisse, mais la roue finit toujours par tourner.

Mads Pedersen © GETTY

FAIBLESSES

Essayez donc de faire jeu égal avec les machines de Jumbo-Visma dans les classiques… Les nombreux accessits remportés en 2022 sont plus difficiles à estimer que des succès. Les journalistes italiens ont cru déceler en Giulio Ciccone le successeur de Vincenzo Nibali. Ciccone conclut lui-même qu’il n’est pas suffisamment solide pour les classements. Il est plutôt l’homme des attaques courageuses: il se fait lâcher puis attaque dans une étape de montagne, pendant que les ténors s’observent.

OBJECTIFS

Un printemps chargé pour Pedersen et Stuyven, qui se chargent des classiques flamandes, du Giro et du Tour. Le Belge travaillera plus souvent pour le Danois que l’inverse, mais Stuyven ne s’en offusque pas: le duo s’entend bien. Mattias Skjelmose excelle dans les courtes courses par étapes. Il a notamment gagné le Tour du Luxembourg. Cette saison, il participe aux courses du même type en WorldTour, comme le Tour du Pays basque.

Transferts IN

Thibau Nys (espoir), Natnael Tesfazion (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mathias Vacek (espoir)

OUT

Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team), Jakob Egholm (Restaurant Suri – Carl Ras), Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling Team), Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), Simon Pellaud (Tudor Pro Cycling Team)

Jasper Stuyven © GETTY

Giulio Ciccone © GETTY