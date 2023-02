Team Jayco-Alula

Analyse FORCES

L’équipe a formé un solide train de sprint au profit de Dylan Groenewegen à une vitesse incroyable. Beaucoup de coureurs de cette équipe australienne ont un passé sur piste et donc un bon bagage en sprint. Michael Matthews est surnommé Bling, mais il n’a rien de glamour. C’est un guerrier et il raffole des courses dures, encore plus par mauvais temps. Simon Yates s’est adjugé la Vuelta en 2018 mais depuis, il s’est spécialisé dans les succès d’étape, avec bravoure.

SURPRISES

La perte de Kaden Groves est compensée par le nouveau sprinteur, Blake Quick. Tout est dans le nom! Quick a évidemment appris les ficelles du métier sur piste. Les jeunes talents ne manquent pas, mais c’est Eddie Dunbar, âgé de 26 ans, qui pourrait devenir la révélation. L’Irlandais roulait au service des autres chez INEOS et regrette d’avoir accepté aussi facilement ce rôle. Il sera leader au Giro. Jayco-AlUla effectue un scouting approfondi en Italie, en espérant profiter de l’absence de formation italienne en WorldTour. Le grimpeur Filippo Zana était déjà sous contrat quand il a été sacré champion d’Italie.

FAIBLESSES

Adam Yates rêvait de retrouver son frère jumeau, l’équipe était tout aussi enthousiaste, mais elle n’a pas eu assez d’argent. C’était avant la présentation d’AlUla. Chaque fois qu’on entend parler d’un nouveau co-sponsor, on croit que l’argent va affluer, mais pas forcément. Il s’agit ici d’une initiative du service touristique saoudien. Ceci dit, on doute fort que l’hyper conservatrice Arabie saoudite devienne une destination de vacances cyclistes.

OBJECTIFS

Les trois chefs de file visent le Tour de France. Ce n’est pas nécessairement un problème, puisque Yates, Groenewegen et Matthews ont des registres différents. Zdenek Stybar compte bien donner tort à son ancien patron, Patrick Lefevere, dans les classiques flamandes: celui-ci estime que le Tchèque a fait son temps. Groenewegen entre en ligne de compte en cas de sprint sur les routes flamandes, on pense à À Travers la Flandre ou à Gand- Wevelgem. Simon Yates est chargé de gagner des points, par exemple en remportant le classement final de Paris-Nice.

Transferts IN

Hagos Welay Berhe (espoir), Alessandro De Marchi (Israel – Premier Tech), Edward Dunbar (INEOS Grenadiers), Felix Engelhardt (espoir), Chris Harper (Jumbo-Visma), Rudy Porter (espoir), Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Blake Quick (espoir), Zdenek Stybar (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè)

OUT

Jack Bauer (Q36.5 Pro Cycling Team), Sam Bewley (arrêt), Alexander Edmondson (Team DSM), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling Team), Tanel Kangert (arrêt), Alexander Konychev (Team Corratec), Cameron Meyer (arrêt), Nicholas Schultz (Israel – Premier Tech), Dion Smith (Intermarché-Circus-Wanty)