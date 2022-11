POINT FORT

Avec seulement deux buts encaissés en huit sorties, la Suisse a gratté la première place de son groupe au détriment du champion d’Europe italien. La preuve d’une solidité défensive devenue marque de fabrique, entre les parades toujours spectaculaires de l’excellent Yann Sommer et une défense emmenée par Manuel Akanji, acheté pour près de vingt millions d’euros par Manchester City en septembre dernier.

POINT FAIBLE

Si les débuts précoces et prometteurs du puissant Breel Embolo avaient laissé augurer une fin de disette, la Nati cherche pourtant toujours son buteur de référence depuis la retraite du redoutable finisseur Alexander Frei. Malgré quelques coups d’éclat, Haris Seferovic n’est jamais devenu une garantie offensive suffisante pour permettre aux Helvètes de franchir le palier qui les sépare toujours de la chasse aux trophées.

© National

L’HOMME à SUIVRE Granit Xhaka

Si l’évocation de la Nati génère presque inévitablement l’image mentale des cuisses démesurées de Xherdan Shaqiri, le véritable patron du jeu des Helvètes se trouve un cran plus bas. En plus de leur pied gauche ravageur, Granit Xhaka partage avec son compatriote la perspective d’un savoureux record national: aucun joueur suisse n’est jamais parvenu à faire trembler les filets dans trois Coupes du monde différentes. Buteurs au Brésil et en Russie, Shaq et Xhak peuvent tous deux boucler leur tiercé sur les pelouses qataries. Un objectif aux airs de couronnement, pour des joueurs dont la carrière a pris une tournure bien différente ces derniers mois. Pendant que Shaqiri s’est envolé de l’autre côté de l’Atlantique pour donner un peu plus d’entertainment à la dernière partie de son parcours ballon au pied, Xhaka a éloigné les doutes qui l’entouraient depuis son arrivée à Arsenal pour devenir l’un des hommes forts du spectaculaire début de saison des Gunners.

© DeFodi Images via Getty Images

Aux portes d’un départ à l’été 2021, quand José Mourinho en personne faisait le forcing pour l’attirer au Stadio Olimpico, le gaucher suisse est finalement bien installé au cœur du jeu dynamique prôné par Mikel Arteta. Pourtant, lors de l’arrivée de l’Espagnol à l’Emirates Stadium, Xhaka avait déjà bouclé ses valises, pris en grippe par ses propres supporters dans les derniers instants de l’ère Unai Emery. Convaincu de rester, pour six mois dans un premier temps, l’Helvète est progressivement devenu une valeur sûre de l’alléchant projet d’Arteta. Aujourd’hui, il est l’un des patrons de la très jeune équipe des Gunners et l’un des plus anciens du vestiaire. Un taulier en Granit.

© getty

2

Le duel contre le Cameroun sera seulement le deuxième match officiel des Helvètes contre une sélection africaine au Mondial, après avoir affronté le Togo en 2006.

cinq de suite

Huitième de finaliste au Brésil, en France et en Russie, en quarts en 2021, la Suisse tentera de franchir le premier tour d’un grand tournoi pour la cinquième fois consécutive.

4

Avec ses quatre buts en Coupe du monde, le puissant gaucher Xherdan Shaqiri n’est qu’à deux longueurs du record national, détenu par Josef Hügi et ses six roses au Mondial 54.