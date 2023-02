Soudal – Quick-Step

Analyse FORCES

On comprend ceux qui se lassent des compliments adressés à Remco Evenepoel, mais que faire? Gagner Liège-Bastogne-Liège, la Vuelta et le Mondial à 22 ans, de manière convaincante, qui plus est… Jusqu’où ira-t-il? Les autres coureurs sont formels: intrinsèquement, Fabio Jakobsen et Tim Merlier sont les plus rapides (mais le sprinteur le plus vif ne gagne pas nécessairement). L’équipe des pavés reste une référence. Cette année, Asgreen, Lampaert et Sénéchal bénéficient du renfort de Julian Alaphilippe.

SURPRISES

L’ancien pistier et crossman Mauro Schmid a succédé à Evenepoel au palmarès du Tour de Belgique. Un spécialiste du chrono qui choisit les bonnes échappées et est bon en montagne: on peut l’inscrire à n’importe quelle course. Le Slovaque Martin Svrcek a enfilé les victoires en catégories d’âge. Il est aussi polyvalent que Schmid, mais il paraît qu’il n’est pas facile. Ceci dit, quel champion l’est? Lefevere lui a offert un contrat de longue durée, ce qui est contraire à ses habitudes. C’est éloquent.

FAIBLESSES

Le départ de Cavendish paraissait être le moment idéal pour former une escouade de grimpeurs au service d’Evenepoel, mais l’équipe a ouvert les cordons de sa bourse pour enrôler Merlier. Patrick Lefevere se dit sans doute que les victoires au sprint diminuent la pression et que son poulain en a besoin à ce stade de sa carrière. Ilan Van Wilder a eu une large part dans la victoire de celui-ci en Espagne, mais il peut lui-même briguer un classement dans un grand tour. Malheureusement pour lui, ce ne sera pas possible cette saison. Il devra patienter.

OBJECTIFS

Une avalanche de maladies a empêché l’équipe de récolter les résultats escomptés au printemps. Il n’y a rien de plus dangereux qu’un animal blessé. Remco Evenepoel fait tellement peur que ses rivaux pour le maillot rose, Roglic, Vlasov et Thomas, formulent leurs ambitions avec prudence. L’équipe est bâtie autour de Jakobsen et d’Alaphilippe au Tour, du moins si ce dernier retrouve ses jambes de vainqueur. Merlier est le leader des classiques qui peuvent se décider au sprint. Alaphilippe combine la Flandre et les Ardennes, où Evenepoel compte bien se montrer aussi.

Transferts IN

Jan Hirt (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck), Casper Phillip Pedersen (Team DSM)

OUT

Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), Mikkel Frølich Honoré (EF Education – EasyPost), Iljo Keisse (arrêt), Stijn Steels (arrêt), Zdenek Stybar (Team Jayco-AlUla)

