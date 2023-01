Sorare: Construisez votre propre équipe

Un peu moins classiques que les autocollants Panini, les cartes numériques de Sorare. La Pro League les présente comme «un jeu de fantasy football gratuit où vous devez trouver, collecter et échanger des cartes de joueurs dans le but d’aligner la meilleure équipe possible». Au sein d’une ligue, vous êtes alors en compétition avec d’autres collectionneurs. Avec chaque semaine des prix à gagner. Les grands fans (ou plutôt influenceurs) du jeu sont Kylian Mbappé, Gerard Piqué et Antoine Griezmann. Pour eux, la publicité ne sera en aucun cas gratuite. www.sorare.com

