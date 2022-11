POINT FORT

Malgré le départ de ses deux emblématiques arrières, Kolarov et Ivanovic, la Serbie semble plus forte qu’en Russie, il y a quatre ans. Elle le doit avant tout à l’éclosion de Mitrovic en Angleterre et à l’ascension de Vlahovic. Ils forment un redoutable duo d’attaque. Ensemble, ils ont inscrit douze buts pendant les qualifications et ils vont donner le tournis à la défense de la Suisse et du Cameroun.

POINT FAIBLE

Après trois tentatives ratées en 2006, 2010 et 2018, la pression sera terrible: la Serbie n’est plus parvenue à passer le premier tour depuis qu’elle est dissociée du Monténégro. La défense est son talon d’Achille. Elle ne parvient pas à préserver ses filets. En qualifications, son trio défensif a encaissé au moins un but dans sept de ses huit matches.

L’HOMME À SUIVRE Dusan Tadic

Dusan Tadic fête ses 34 ans le jour du match d’ouverture au Qatar, mais son âge ne semble pas avoir d’impact sur ses prestations. Il reste une valeur sûre de l’Ajax et est quasiment invincible en Eredivisie. Toutefois, certains ont qualifié son apparition remarquée le long de la ligne à Volendam comme une atteinte (innocente) à l’autorité de l’entraîneur, Alfred Schreuder. Il s’est en effet précipité pour encourager et guider ses coéquipiers, à grands renforts de gestes et de cris.

Dusan Tadic est un combattant. Littéralement. Posez donc la question aux deux voyous qu’il a fait détaler en quelques coups de poing, cet été, à une encâblure de sa maison à Amsterdam. Il ne faut pas non plus essayer de le déstabiliser. Denzel Dumfries, l’ancien joueur du PSV, en sait quelque chose. En février dernier, il a tenté d’influencer Tadic, qui bottait un penalty à la 90e. Mais le Serbe n’a ni tremblé ni raté son envoi et a ensuite copieusement injurié Dumfries. Ces deux anecdotes illustrent parfaitement la combativité du joueur, qui a subi les bombardements américains sur la Serbie en 1999.

Il a collectionné les prix individuels et collectifs avec l’Ajax mais désormais, Tadic veut étaler son talent sur la scène internationale, à l’occasion de son dernier Mondial. Le capitaine de la Serbie veut faire mieux qu’en 2018. En Russie, son équipe était opposée au Costa Rica et, déjà, à la Suisse et au Brésil. Elle n’avait pas franchi le cap du premier tour.

Aleksandar Mitrovic, le meilleur buteur de tous les temps de la Serbie avec cinquante réalisations, va tenter d’inscrire son deuxième but dans un grand tournoi. En 2018, il avait marqué contre la Suisse.

Dragan Stojkovic

Dragan Stojkovic, le sélectionneur, en est à son premier poste d’entraîneur dans son pays. Il a été actif de 2008 à 2021 au Nagoya Grampus (Japon) et à Guangzhou R&F (Chine), avec un intermède d’un an et demi. Il est l’entraîneur le plus longtemps en poste dans les deux clubs, qu’il respectivement dirigés pendant 275 et 141 duels.

La Serbie s’est qualifiée grâce à un but inscrit in extremis au Portugal. À la 90e, Mitrovic a mis fin à une série de 17 matches à domicile sans défaite du Portugal en qualifications pour le Mondial.