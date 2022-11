POINT FORT

Il faudra tenir compte de cette équipe qui possède un tout grand gardien de but (Mendy) et un défenseur (Koulibaly) et un attaquant (Mané) du même acabit, d’autant qu’Aliou Cissé ne peut pas se plaindre du reste de ses joueurs. Il en a même convaincu d’autres, parmi lesquels l’ex-international allemand U23 Ismail Jakobs et l’ex-international espoir français Moussa Niakhaté, qui ont finalement préféré leur patrie d’origine.

POINT FAIBLE

L’histoire du Mondial ne plaide pas en faveur du Sénégal. Bien qu’en 1974, Pelé ait prédit qu’une nation africaine remporterait le titre mondial avant la fin du siècle, ça n’est toujours pas arrivé. Jusqu’à présent, aucune équipe africaine n’a dépassé le stade des quarts de finale: le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. La phalange de Cissé aura besoin de chance pour égaler ces prestations.

L’HOMME À SUIVRE Kalidou Koulibaly

« Je pense que les enfants comprennent mieux le monde que les adultes. » L’été dernier, avec le transfert de Kalidou Koulibaly, Chelsea n’a pas seulement acheté un des meilleurs défenseurs du monde, mais un penseur. Un homme qui se soucie du monde qui l’entoure.

Pendant huit saisons en Serie A, Koulibaly a fait fureur sous le maillot de Naples tout en occupant à quelques reprises le rôle principal d’un vilain spectacle, contre son gré. « J’ai été confronté au racisme pour la première fois lors d’un déplacement à la Lazio. Chaque fois que je touchais le ballon, les supporters faisaient certains bruits. » Des bruits de singe. Ne voulant pas leur faire l’honneur de son attention, il a continué. « Au coup de sifflet final, je me suis enfoncé dans le tunnel, très fâché. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Avant le match, une petite mascotte était montée sur le terrain avec moi. Un gamin qui me tenait la main. Il m’avait demandé mon maillot et j’avais promis de le lui donner à l’issue du match. Je suis donc retourné, à sa recherche. Je l’ai trouvé dans la tribune et lui ai offert mon maillot. Savez-vous ce qu’il m’a d’abord dit: Je suis vraiment désolé de ce qu’il s’est passé. Ce moment m’a profondément marqué. »

L’ancien Genkois réalise désormais son rêve: il joue en Premier League. Comme d’autres produits du FC Metz, Rigobert Song, Robert Pirès, Emmanuel Adebayor, Miralem Pjanic et Sadio Mané, ce fils d’immigrés sénégalais vient de loin. Capitaine de l’équipe de son pays natal, il veut lui offrir un autre souvenir, après avoir déjà gagné la Coupe d’Afrique.

18

Le Sénégal est la nation africaine la mieux classée. Il avait déjà occupé la 18e place en février 2022, c’était un record à l’époque.

Alliou Cissé

Au début du Mondial, Alliou Cissé sera sélectionneur depuis 2.818 jours. C’est un record absolu pour ce pays africain. Deux entraîneurs du Mondial sont en poste depuis plus longtemps: Didier Deschamps (3.788 jours) et Fernando Santos (2.981 jours).

4

Le Sénégal n’a plus affronté de pays non-africain depuis quatre ans. Le 28 juin 2018, au Mondial russe, les Lions de la Teranga ont été battus 0-1 par la Colombie.