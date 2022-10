RSC Anderlecht 1983

Les Mauves ont un palmarès exceptionnel. Ils ont notamment remporté la Coupe UEFA en 1983 au détriment de Benfica en finale: 1-0 à Bruxelles et 1-1 à Lisbonne.

Jacky Munaron

Le gardien est arrivé de Dinant en 1974. Au début, il était très colérique mais par la suite, il s’est calmé. Il a longtemps défendu les filets anderlechtois. Après sa carrière, il est devenu entraîneur des gardiens, notamment au club de futsal de Halle-Gooik, devenu RSCA Futsal.

Walter Degreef

Un défenseur qui a connu ses meilleures années à Anderlecht. Très calme. Il a tenu un restaurant avec son épouse dans le Limbourg, à Heppen. Aujourd’hui, il joue au golf et fait du vélo.

Hugo Broos

Lancé dans le grand bain au début des années septante, c’était un stoppeur typique, qui misait avant tout sur son physique et était limité techniquement. Il a ensuite connu une longue carrière d’entraîneur, remportant notamment la CAN avec le Cameroun. Il coache actuellement l’Afrique du Sud.

Morten Olsen

Le Danois avait déjà 31 ans lorsqu’il est arrivé du RWDM en même temps que le manager, Michel Verschueren, en 1980. Il a joué jusqu’à 37 ans, puis a entraîné l’équipe nationale danoise pendant seize piges. Il habite toujours à Beersel.

Luka Peruzovic

Un défenseur central très dur et très rapide, arrivé du Hajduk Split avec le statut d’international yougoslave. Après sa carrière, il a entraîné de nombreux clubs. Il vit à Waterloo.

Michel De Groote

Un arrière peu doué techniquement, mais intelligent et toujours bien placé. Il arpentait le flanc gauche où il formait un excellent duo avec Vercauteren. Après sa carrière, il a travaillé dans le magasin de sport de Georges Heylens à Anderlecht.

Per Frimann

Avec Olsen, Henrik Andersen et Kenneth Brylle, il faisait partie de la Danish Connection du Parc Astrid. Il a mis du temps à être titulaire, mais Van Himst lui a fait confiance. Après sa carrière, il a été directeur sportif d’Akademisk Boldklub, mais depuis plus de vingt ans, il est consultant pour la télé danoise.

Ludo Coeck

Avant d’arriver à Anderlecht, il faisait la fierté de Berchem Sport. C’était un médian défensif gracieux à la Pirlo. Il distribuait le jeu et était doté d’un pied gauche redoutable. Il est décédé dans un accident de voiture à trente ans.

Frank Vercauteren

Pur produit anderlechtois, c’est un vrai ketje. Ses centres banane sont devenus célèbres dans le monde entier. Au début de sa carrière, on lui déconseillait pourtant de les utiliser. Tant à Bruxelles qu’à Lisbonne, c’est lui qui a délivré les assists sur les buts mauves. Il a connu le succès en tant qu’entraîneur également. Aujourd’hui, il vit en Russie.

Juan Lozano

L’Hispano-Belge est un des meilleurs joueurs qui aient évolué en Belgique. C’était le cerveau de l’équipe, un véritable artiste. C’est lui qui a inscrit le but décisif à Lisbonne, de la tête s’il vous plaît. Sa carrière a pris fin en 1987 après un tacle assassin du défenseur de Waregem Yvan Desloover. Aujourd’hui, il s’est retiré dans le sud de l’Espagne.

Erwin Vandenbergh

Un véritable voleur de buts. Il était fort techniquement, lisait bien le jeu et était toujours présent au bon endroit. Après sa carrière, il a entraîné les jeunes de Westerlo. Il a également tenté sa chance comme entraîneur des attaquants, sans succès.

Paul Van Himst

Popol a succédé à Tomislav Ivic en 1983 et a dirigé l’équipe pendant deux saisons. Il a refait d’Anderlecht une équipe offensive et chatoyante qui a disputé deux finales européennes (en 1984, Anderlecht s’est incliné en finale de la Coupe UEFA face à Tottenham) mais n’a pas été sacrée championne de Belgique. Plus tard, il est devenu sélectionneur des Diables rouges. Aujourd’hui encore, il reste un des plus fidèles supporters d’Anderlecht.