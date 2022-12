Collectif – 256 pages – 34,90 euros Éditions Kennes – kenneseditions.com

Comme la Juventus de Turin, la Royale Union Saint-Gilloise est née le 1er novembre 1897. En pleine bourre en 2022 avec une deuxième place en championnat et un incroyable parcours européen, le club bruxellois ne pouvait manquer l’occasion de célébrer son 125e anniversaire. Il nous offre donc un livre officiel bilingue et richement illustré, retraçant l’histoire glorieuse du matricule 10. Au fil des générations de dirigeants, de joueurs et de supporters, l’ouvrage revient à coup de portraits, de récits ou de chroniques sur les grands moments de ce club haut en couleurs, mais également sur ses périodes de galère et porte une attention toute particulière aux dernières saisons et au retour au premier plan des Saint-Gillois.