Rouche toujours

David De Myttenaere et Michel Dubois – 188 pages – 39,90 euros – Éditions Chronica – chronica.be

L’année prochaine, le Standard fêtera ses 125 ans d’existence. Un anniversaire que le club liégeois fêtera en grande pompe tout au long de l’année 2023 au travers de divers événements et qui commence par la sortie de ce livre qui nous replonge dans l’histoire passionnante du club de la Cité Ardente. En plus d’une rétrospective illustrée des différents maillots qui ont émaillé l’histoire des Liégeois et des statistiques complètes des années où le Standard a décroché un trophée, les auteurs se sont penché sur les figures marquantes de Sclessin. Les portraits de héros disparus comme Wilfried Van Moer, Jean Nicolay ou Roger Claesen cotoient les témoignages riches en anecdotes de légendes du club telles que Michel Preud’homme, Axel Witsel, Eric Gerets, Simon Tahamata, Marc Wilmots ou encore Guy Hellers.