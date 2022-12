Roberto Martínez – Portrait et confessions

Benoît Delhauteur – 192 pages – 22,99 euros -Éditions Borgerhoff & Lamberigts – borgerhoff-lamberigts.be

«Dès le premier jour, Roberto Martínez s’est efforcé de laisser un héritage, de construire une organisation qui continue à fonctionner même sans lui». Voilà une citation typique à propos l’entraîneur national, de l’ancien président de la Fédé belge Mehdi Bayat. Quel peut donc être cet héritage? «Il a ressuscité le football belge», avance Bart Verhaeghe. «Nous ne nous retrouverons plus jamais dans les derniers rangs du classement de la FIFA, comme nous l’avons été dans les années 2000». L’auteur, Benoît Delhauteur, permet non seulement aux autres de parler de Martínez, mais donne aussi la parole au sélectionneur national lui-même, qui évoque en toute franchise sa carrière de joueur et d’entraîneur.