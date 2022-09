Questions d’actu

L’actualité revue et commentée par un acteur du championnat de Belgique: PIETRO PERDICHIZZI – DÉFENSEUR – WESTERLO

Fin août avait lieu à Londres le championnat du monde d’échecs en apnée. Le principe est aussi simple que son nom: le plateau, doté de pièces magnétiques, est immergé au fond de l’eau. Deux joueurs en maillot de bain plongent alors tour à tour au fond du bassin pour jouer leur coup, et doivent donc rester en apnée tout le temps de la réflexion et du déplacement de la pièce. Toi aussi, tu as souffert de la canicule cet été?

PIETRO PERDICHIZZI: Tout à fait le genre de jeux que je fais également avec mes gosses dans la piscine (il rit)! Non, en vrai, je ne sais malheureusement pas jouer aux échecs. Et comme je fais partie des privilégiés de ce monde, non, je n’ai pas non plus tant que ça souffert de la chaleur. J’ai une maison avec piscine à Verlaine, ça aide… Même si cette année, il y faisait plus chaud qu’en Turquie!

Alors que Newcastle venait de remporter son premier match de la saison en Premier League, le Français Allan Saint-Maximin est allé à la rencontre des supporters. Mais plutôt que de signer un autographe à l’un d’eux, le joueur lui a offert une Rolex. Toi aussi, tu ne laisses des pourboires qu’à condition d’être de bonne humeur?

PERDICHIZZI: C’est des pourboires aux tarifs de la Premier League ça! Qu’est-ce qu’ils vont dire les supporters de Westerlo quand je vais leur payer une bière la prochaine fois? Ils vont me traiter de radin à cause de gars comme ça. Qui offre une Rolex sur un coup de tête sérieusement?

Un trentenaire habitant Roubaix vient de se découvrir des liens de parenté avec l’actuel roi de Mysore, une des plus grandes villes de l’État indien du Karnataka. Une découverte qui fait de lui un prince à titre honorifique et qui lui vaudrait surtout un héritage royal. Ce serait quoi pour toi le lien de parenté rêvé?

PERDICHIZZI: Quelqu’un de riche, c’est pas mal vu. Pourquoi pas le cousin éloigné d’Allan Saint-Maximin pour recevoir des Rolex? Ou non, j’ai mieux encore. Le fils caché de Roberto Martínez. Pour qu’il m’emmène avec lui dans le groupe des Diables au Mondial. Roberto, si tu nous lis (il rit).

Un extrait d’un documentaire sur Jean-Claude Van Damme diffusé en 2010 refait surface ces dernières semaines. Sur un plan où on voyait l’acteur belge boire à une bouteille d’eau, JCVD s’inquiétait alors du manque de ressources en eau de notre planète. Avec cette phrase: « Moi j’adore l’eau. Dans vingt ou trente ans, y en aura plus. » La dernière fois que tu as eu raison avant tout le monde?

PERDICHIZZI: Tes questions sont tellement tirées par les cheveux qu’on a l’impression que c’est Jean-Claude Van Damme lui-même qui les pose (il rit).

En novembre prochain, la série télévisée française Plus Belle La Vie s’achèvera après 18 ans de présence ininterrompue en télévision. Toi, c’est quoi le truc que tu as arrêté de faire le jour de tes 18 ans?

PERDICHIZZI: Je crois que j’ai arrêté d’être insouciant. Et que j’ai loupé de plus en plus de fêtes (il rit). De fait, c’est l’année ou j’ai quitté Charleroi pour Bruges. Pour un petit gars comme moi, c’était un sacré cap d’arriver là-bas. C’était un peu comme un saut dans le vide. Le test ultime pour voir où se situaient mes limites.

Fêtes manquées toujours. Selon plusieurs études, la jeune génération japonaise a tendance à boire moins d’alcool que ses aînés. Ce pourquoi, afin d’inverser la tendance et de faire rentrer davantage d’argent dans les caisses du pays, l’Agence nationale des impôts a lancé une campagne intitulée « Sake Viva! », dans le but de booster le marché des boissons alcoolisées et d’inciter les jeunes Japonais à boire davantage. C’est quoi le pire conseil que tu n’aies jamais donné à quelqu’un?

PERDICHIZZI: J’en ai dit plein des conneries. Mais depuis que j’ai des gamins, j’essaie de me calmer. Le problème des enfants, c’est qu’ils n’ont pas de second degré. Et je n’aurais pas envie d’un jour aller en rechercher un dans la piscine. Pas même pour jouer aux échecs (il rit).

