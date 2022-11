POINT FORT

Le Bayern sans Neuer, Müller, Kimmich, Gnabry, Musiala et Sané ? Impensable. Les entraîneurs de la Stars League qatari ont pourtant reçu un message de tout en haut et n’ont pas bronché. L’intérêt de la nation passe avant tout. Le sélectionneur du Qatar, Félix Sánchez, a donc pu disposer de ses internationaux pendant des mois. Un énorme avantage.

© getty

POINT FAIBLE

Qu’on ait du temps ou pas, on ne transforme pas un bourrin en pur-sang. Non que la sélection du Qatar soit exempte de qualités, car elle a quand même gagné la coupe d’Asie. Mais c’est un fait: aucun Qatari n’a réussi dans un grand championnat européen. L’attaquant Akram Afif (neuf goals et quatre assists en 42 duels) est encore celui qui a été le plus proche d’une éclosion, chez nous, à Eupen.

L’HOMME à SUIVRE Almoez Ali

Si ça n’avait tenu qu’à la Fédération des Émirats arabes unis, Almoez Ali ne participerait pas au Mondial. Il ne serait pas sur le point de devenir le meilleur buteur de tous les temps du petit État du Golfe (il en est à 39 buts). Il n’aurait pas offert la victoire en coupe d’Asie 2019 d’un fabuleux crochet. Battus 4-0 en demi-finales de ce tournoi, les Émirats avaient en effet dépose plainte. Ali Almoez, né au Soudan, n’aurait pas dû pouvoir jouer pour le Qatar, selon les règles de la FIFA, prétendaient les Émirats. Pas plus que Bassam Al-Rawi, originaire d’Irak.

© National

Il n’a toutefois jamais été exclu de l’équipe nationale du Qatar et il a pu porter à neuf le nombre de buts marqués en phase finale de Coupe d’Asie, un record. La plainte des Émirats voisins est partiellement liée aux tensions fréquentes entre les deux pays ainsi qu’à cette lourde défaite. De fait, une grande partie des internationaux du Qatar sont nés dans un autre pays, à moins que ce ne soient leurs parents. Les Soudanais, qui ont émigré par milliers au Qatar, sont les mieux représentés en équipe nationale. Almoez Ali a vu le jour à Khartoum, mais a accompagné sa mère au Qatar à un âge encore tendre. Le rapide joueur a été admis à l’Aspire Academy avant même ses dix ans et y a suivi une formation de grande qualité. Chaque but qu’Ali inscrira bientôt en Coupe du monde sera le résultat de ce long investissement.

© belgaimage

Surnom

Encore méconnue du grand public, la sélection qatarie est surnommée Al-Annabi, soit Les Bordeaux, en référence à la couleur de son maillot inspirée du drapeau national.

Made in Barça

Le sélectionneur Félix Sánchez Bas a passé de longues années comme formateur à la Masia, centre de formation très réputé du Barça, avant de rejoindre le Qatar et Aspire en 2006.

19-1

Les Qataris ont fait le spectacle lors de la Coupe d’Asie 2019, remportant le trophée avec 19 buts marqués et un seul encaissé, en finale contre le Japon (victoire 3-1).