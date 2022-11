POINT FORT

Le Portugal vit dans l’abondance et peut rester des années à ce niveau, grâce à Nuno Mendes (20 ans), Vitinha (22 ans), Rafael Leão (23 ans), Diogo Dalot (23 ans), Diogo Costa (23 ans), João Félix (23 ans) et Rúben Dias (25 ans). Certains sont déjà titulaires, d’autres, comme Leão, comptent sur le Mondial pour se distinguer.

POINT FAIBLE

La presse lusitanienne se demande avec de plus en plus d’insistance si Cristiano Ronaldo a encore sa place en équipe nationale. Il manque de confiance, de vitesse et de rythme. L’attaquant de 37 ans a certes inscrit six buts dans les dix matches de qualification mais contre des nations comme le Luxembourg (quatre goals) et l’Irlande (deux goals).

L’HOMME A SUIVRE Rafael Leão

En début d’année, Stefano Pioli, son entraîneur à l’AC Milan, a comparé Leão (23 ans) à Thierry Henry, parce qu’il aime converger de l’aile gauche vers le centre. Avec onze goals et dix assists en Serie A la saison dernière, il a eu une large part dans le scudetto de l’AC Milan. Pourtant, au début, Milanello doutait des aptitudes du jeune Portugais. Même Zlatan Ibrahimovic s’était ouvertement demandé si Leão réussirait un jour. Le déclic s’est produit pendant l’été 2021.

Durant les six derniers matches de la saison, en pleine lutte pour le titre, Leão a ajouté trois buts et six assists à son compteur. Il déclenchait une alarme chez l’adversaire dès qu’il entrait en possession du ballon. La saison dernière, Leão a réussi pas moins de 98 dribbles, le plus grand nombre de la compétition. Il poursuit sur son élan. S’il étale la même forme au Mondial, il sera difficile de le conserver à San Siro, même si le directeur Paolo Maldini n’aspire qu’à une chose: prolonger son contrat, qui arrive à échéance en juin 2024.

Rafael Leão est né de parents angolais. Il a grandi dans un dur quartier jamaïcain à Seixal. Après sa formation au Sporting, en 2018, il a été transféré à Lille et, une saison plus tard, à l’AC Milan. Le Portugais n’est pas seulement un footballeur doué mais aussi un excellent rappeur. Il a sorti sa première chanson l’année passée, sous son nom d’artiste, Way 45: « Ballin ». « Le hip-hop est ma langue. C’est une source d’énergie. »

5

C’est le cinquième Mondial d’affilée de Cristiano Ronaldo. Ce n’est pas un fait unique. C’est aussi le cas d’Andrés Guardado (Mexique) et de Lionel Messi (Argentine). Auparavant, Antonio Carbajal, Rafael Márquez (Mexique), Lothar Matthäus (Allemagne) et Gianluigi Buffon (Italie) ont

Nouvelle tenue

« Un pyjama bon marché. » C’est ainsi que certains supporters ont dépeint la nouvelle tenue du Portugal. Très simple, le maillot est en effet divisé en deux en diagonale et affiche les couleurs locales: le rouge et le vert.

0-1

Le Portugal a un oignon à peler avec la Corée du Sud. Il a déjà affronté cette nation asiatique durant le Mondial 2002. Il s’est incliné 0-1 et n’a pu se qualifier pour les huitièmes de finale.