POINT FORT

Robert Lewandowski va entamer contre le Mexique son cinquième tournoi. Il était déjà de la partie lors de l’EURO 2012 en Pologne et en Ukraine. Il n’est certainement pas satisfait de son bulletin: quatre buts en quatorze matches. Celui qui est une des meilleures machines à marquer du monde va donc vouloir faire mieux. Mieux vaut tenir compte d’un Lewandowski ambitieux.

POINT FAIBLE

La Pologne compte toujours sur les mêmes. Parmi ses piliers, Piotr Zielinksi (28 ans) et Jan Bednarek (26 ans) sont au sommet de leur art, mais Lewandowski mis à part, l’âge n’ayant pas de prise sur lui, d’autres sont devenus plus lents, comme le défenseur Kamil Glik (34 ans) et le médian Grzegorz Krychowiak (32 ans). Quant au gardien Wojciech Szczesny, il ne dispute pas la meilleure saison de sa carrière à la Juventus.

© National

L’HOMME À SUIVRE Nicolò Zaniolo

Qui a dit que les jeunes n’avaient pas leur chance sous José Mourinho? On cite souvent Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Mohamed Salah, enrôlés très jeunes par Chelsea sans recevoir d’opportunités de jouer et contraints de chercher leur bonheur ailleurs. Mais à l’AS Rome, le Portugais offre leur chance aux gamins.

On pense à l’Uruguayen Matías Viña (24 ans), au Brésilien Roger Ibañez (23 ans), à l’Albanais Marash Kumbulla (22 ans) et au grand espoir italien Nicolò Zaniolo (23 ans). Mais l’entraîneur qualifie un autre joueur de bambino : Nicola Zalewski. Il a fêté ses vingt ans en janvier. Ses parents sont polonais, mais il a grandi dans la Ville Éternelle, où il a effectué toutes ses classes. Dès qu’il l’a vu à l’œuvre, Mourinho a compris que la Louve détenait de l’or en barre. Pas en tant que milieu central, cependant. Zalewski possédant le tir, la vitesse et le coffre d’un extérieur. Il est donc le parfait remplaçant de Leonardo Spinazzola, longtemps indisponible suite à une déchirure du tendon d’Achille subie à l’EURO 2020. Mais Zalewski a eu besoin de temps.

© Getty Images

Au début de la saison dernière, l’Italo-Polonais a été confronté au décès de son père Krzysztof, son plus fervent supporter. Mourinho s’est mué en figure paternelle et a soutenu Zalewski durant la période la plus noire de sa jeune vie. Il a obtenu un joueur remarquable en retour. En Ligue des Nations, l’extérieur est devenu le meilleur joueur de son équipe nationale, après Robert Lewandowksi. Le Mondial constitue un podium encore plus intéressant pour ce jeune talent.

34

Si Robert Lewandowski trouve le chemin des filets au Qatar, il deviendra le deuxième buteur le plus âgé de la Pologne, à 34 ans et deux mois. Le plus âgé est Lucjan Brychczy, qui avait 35 ans, deux mois et quatorze jours, le 27 août 1969, quand il a marqué face à la Norvège, lors d’une défaite 6-1.

Czeslaw Michniewicz

En janvier dernier, Czeslaw Michniewicz a remplacé Paulo Sousa, qui a rejoint Flamengo. L’ancien gardien, âgé de 52 ans, a surtout obtenu des résultats dans son pays. Le sélectionneur a ainsi remporté le titre en 2007 avec Zaglebie Lubin et en 2021 avec le Legia Varsovie.

6-1

La défaite 6-1 du 8 juin 2022 contre la Belgique en Ligue des Nations est une des plus lourdes de l’histoire de la Pologne. La précédente date de juin 2010: 6-0 dans un match amical contre l’Espagne. Un mois plus tard, La Roja était championne du monde. Un bon présage?