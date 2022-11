POINT FORT

Durant ses dernières saisons à Madrid, Gareth Bale a beaucoup moins joué. Il a donc logiquement opté pour un club, Los Angeles FC, qui lui permettrait de retrouver son rythme en prévision de son dernier tournoi, durant lequel il compte bien se distinguer. Bale a déjà prouvé qu’il est capable de donner le meilleur de lui-même à l’EURO 2016 (trois buts et une demi-finale) et à l’EURO 2020 (deux assists et un huitième de finale).

POINT FAIBLE

Bale est en même temps le point faible de son équipe. Bien qu’elle dispose de talents dans chaque ligne, elle est très dépendante de son meilleur buteur de tous les temps. En demi-finales des barrages, Bale a pris à son compte toute la production galloise contre l’Autriche (2-1) et en finale contre l’Ukraine, il a délivré l’assist sur le but contre son camp d’Andriy Yarmolenko (1-0).

L’HOMME à SUIVRE Brennan Johnson

La génération en or qui a mis un terme à 58 ans sans grand tournoi en 2016 et s’est qualifiée pour les demi-finales de l’EURO français, notamment au détriment de la Belgique, commence à vieillir. Gareth Bale, l’icône nationale, a 33 printemps et se trouve sur la touche du football international depuis son transfert au Los Angeles FC. Âgé de 31 ans, Aaron Ramsey évolue dans le subtop de la Ligue 1 française, Joe Allen (32 ans) joue en Championship et Chris Gunter (33 ans) est même descendu en League Two, le quatrième niveau anglais. Le gardien Wayne Hennessey a 35 ans et est réserve à Nottingham Forest, le capricieux avant Hal Robson-Kanu (33 ans) cherche un nouvel employeur depuis un moment et deux figures de proue, Ashley Williams et Joe Ledley, ont raccroché.

© National

Heureusement, les talents continuent à affluer et le Pays de Galles est donc parvenu à se qualifier pour le deuxième Mondial de son histoire. Bale a occupé le rôle principal en barrages mais si son équipe reste dans le subtop européen, c’est grâce à Daniel James (24 ans), Neco Williams (21 ans), Ethan Ampadu (22 ans), Joe Rodon (24 ans), Harry Wilson (25 ans) et Brennan Johnson (21 ans). Celui-ci est issu de l’école de Notthingham Forest. Fin technicien, il est rapide et mobile. Il est titulaire dans le club, récemment promu en Premier League, malgré les nombreux transferts effectués depuis la montée. L’ancien international anglais U16 et U17, qui a marqué contre la Belgique et les Pays-Bas en Ligue des Nations, va disputer son premier grand tournoi.

© getty

104

Le 29 novembre, le pays de Galles affronte l’Angleterre pour la 104e fois. C’est la formation contre laquelle il a joué le plus souvent après l’Écosse (107 duels).

Chris Gunter

En 2021, le défenseur central Chris Gunter a été le premier Gallois à franchir le cap des cent sélections. Il évolue cette saison à Wimbledon, en League Two. Il a disputé 25 matches en Premier League avec Tottenham et Reading, 436 duels en Championship et 54 parties en League One.

1958

Le pays de Galles réapparaît à ce niveau pour la première fois en 64 ans. Lors de sa participation précédente, il n’a été éliminé qu’en quarts de finale, par le Brésil, le futur lauréat.