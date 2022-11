POINT FORT

Si Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, Steven Bergwijn et Memphis Depay sont en forme, les Pays-Bas peuvent être un dangereux outsider pour le titre. Ils sont capables de faire trébucher tous les favoris, surtout avec un sélectionneur comme Van Gaal. Faites le compte de ses résultats durant son troisième mandat: quinze matches sans défaite et deux victoires contre la Belgique.

© National

POINT FAIBLE

Cette même Belgique aligne Thibaut Courtois dans le but. La France s’appuie depuis plus d’une décennie sur Hugo Lloris, l’Allemagne depuis plus longtemps encore sur Manuel Neuer alors que le Brésil a même deux grands gardiens, Alisson et Éderson. Sur qui les Pays-Bas pourront-ils compter au Qatar? La question n’a toujours pas trouvé de réponse, à quelques jours du début du tournoi.

© Getty Images

L’HOMME à SUIVRE Frenkie de Jong

La notion de gendre idéal n’est-elle plus de ce temps? Quoi qu’il en soit, la presse néerlandaise n’abonde plus d’articles élogieux sur Frenkie de Jong. Xavi ne compte même plus vraiment sur lui dans son équipe de base au FC Barcelone et les amateurs néerlandais de football doivent être lassés ou trop déçus pour lire encore des articles sur leur ancienne idole. À 25 ans, De Jong n’est pas la super vedette qu’on croyait, du moins pas au Camp Nou. L’étoile du Médian de la saison 2018-2019 en Ligue des Champions, onzième du Ballon d’Or de la même année, a sérieusement pâli.

© belgaimage

Quel contraste avec son statut en équipe nationale! Comme Ronald Koeman avant lui, Louis van Gaal ne peut se passer de ce médian qui dribble ses adversaires avec une telle aisance. Sans Frenkie de Jong, qui détermine le rythme des échanges, assure la liaison entre défense et attaque et brise de nombreuses contre-attaques, les Pays-Bas jouent moins bien. Mieux même, quand l’ancien Ajacide rate un match, comme le dernier duel de Ligue des Nations contre la Belgique, il faut modifier le style de jeu. L’équipe reste en mesure de battre des adversaires de rang élevé -comme le prouve le 1-0 contre les Diables rouges – mais reste à voir si c’est faisable en Coupe du monde… En résumé, Van Gaal et son staff vont souvent croiser les doigts pour que Frenkie de Jong reste en parfaite santé.

1

Surprenant mais véridique: c’est la première fois que Virgil van Dijk (31 ans) va participer à un grand tournoi. Les Pays-Bas ont manqué l’EURO 2016 et le Mondial 2018, et au dernier EURO, il avait dû déclarer forfait sur blessure.

Louis van Gaal

Le sélectionneur Louis van Gaal (71 ans) souffre depuis 2020 d’une forme agressive de cancer de la prostate. Pas de quoi le faire renoncer à sa fonction. « C’est une maladie qu’on peut gérer », a-t-il commenté. « C’est une question d’énergie. Mes joueurs m’en donnent. Donc, je n’y pense pas. »

42

Avec 42 buts, Memphis Depay (28 ans) n’est plus qu’à huit unités du meilleur buteur de tous les temps des Oranje, Robin van Persie. Parviendra-t-il à réduire l’écart au Qatar?