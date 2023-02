One-hit wonder

Oliver Zaugg a dû attendre sa huitième année PRO pour remporter sa première victoire: le Tour de Lombardie. Contrairement à son habitude, il avait demandé à être protégé.

Oliver Zaugg était avant tout un équipier dévoué. Ce Suisse, né dans l’Oberland zurichois, avait travaillé comme ramoneur avant de passer pro en 2004. C’est comme s’il avait immédiatement mis de côté ses propres ambitions. Bien qu’il ait terminé deuxième du championnat de Suisse junior en 1999 et obtenu de bons résultats chez les Espoirs, il s’est immédiatement mis au service de ses leaders. En tant qu’équipier, Zaugg était très apprécié. En quatorze années professionnelles, le grimpeur a couru pour sept équipes différentes, toutes de haut niveau.

Leopard-Trek a été l’une d’entre-elles. Zaugg y a signé un contrat en 2011 dans l’optique d’aider les frères Fränk et Andy Schleck sur le Tour de France, une épreuve à laquelle il n’avait jamais pris part. Avant cela, Zaugg avait le Giro au programme, mais après l’accident mortel de son coéquipier Wouter Weylandt lors de la troisième étape, toute l’équipe s’est retirée. Finalement, il n’a pas été retenu dans la sélection pour le Tour de France qu’il ne roulera jamais, tout comme il n’a jamais pu s’illustrer dans les classiques de printemps. Il a quand même encore disputé le Tour d’Espagne cette année-là, mais a dû abandonner en raison de problèmes d’estomac.

Après une échappée folle, Zaugg a conservé huit secondes d’avance.

Est alors arrivée cette journée ensoleillée de l’automne 2011. Oliver Zaugg avait bien performé dans certaines courses italiennes, en préparation du Tour de Lombardie. Le Suisse, habituellement si modeste, a alors demandé à la direction de l’équipe s’il pouvait être leader. Il se sentait si bien qu’il pensait pouvoir gagner. Personne n’avait jamais entendu Zaugg parler de façon aussi résolue auparavant. Le statut de coureur protégé lui a donc été accordé ce jour-là, même s’il n’était pas le seul: le Danois Jakob Fuglsang était co-leader. Zaugg en était alors à sa huitième année professionnelle et une période de 2.844 jours sans victoire, comme ce sera calculé plus tard. Il avait reconnu la veille le final du Tour de Lombardie, et plus précisément la montée finale de Villa Vergano.

Fulgsang a rapidement gaspillé ses forces pour rejoindre Vincenzo Nibali, qui avait attaqué prématurément. La voie était donc libre pour Zaugg: une situation très inhabituelle pour lui. À dix kilomètres de l’arrivée, le Suisse faisait partie d’un groupe de tête de vingt coureurs. Il a alors mis son plan à exécution: attaquer dans la partie la plus escarpée de la montée de Villa Vergano. Il a immédiatement fait le trou, mais a ensuite constaté que son oreillette ne fonctionnait plus. Il n’a donc pas eu d’autre choix que de tout donner dans les derniers kilomètres, sans savoir quels étaient les écarts et en espérant ne pas être rattrapé. Après une course folle, il a finalement conservé huit secondes sur Dan Martin, deuxième, et Joaquim Rodriguez, troisième. Zaugg a ensuite été élu Cycliste suisse de l’Année 2011. Devant Fabian Cancellara. Pendant un certain temps, il est devenu une célébrité. Mais ce succès restera toutefois la seule victoire de sa carrière. Par la suite, Zaugg a repris son rôle d’équipier. Lors du Tour de Lombardie 2012, il a terminé à la huitième place. Il frôla encore une fois la victoire: lors de la Vuelta 2014. Le Suisse est passé à l’attaque dans la courte montée finale de la quatorzième étape et semblait filer vers la victoire quand le Canadien Ryder Hesjedal l’a dépassé à 200 mètres du but.

Oliver Zaugg est donc resté un one-hit wonder. Il a mis fin à sa carrière en 2016 après avoir disputé une dernière fois le Tour de Lombardie. Pas un hasard: avant même sa victoire, il considérait la classique des feuilles mortes comme la plus belle course de l’année. Aujourd’hui, Zaugg guide les vététistes et leur apprend les astuces techniques que Peter Sagan lui a enseignées pendant son séjour chez Tinkoff-Saxo.