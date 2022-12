MM Antverpia: Toby met sa tournée

Les bouteilles de gin, d’amaretto et de pastis lancées par Toby Alderweireld sont de véritables joyaux. Elles ont la finesse d’une longue balle en profondeur qui arrive pile-poil dans la course d’un coéquipier et regorgent de détails faisant référence à la ville d’Anvers: par exemple, l’horloge centrale des bouteilles affiche 20h00 (le code postal de la Métropole est 2000) et le dôme formant le col de la bouteille est celui de la gare centrale. Le défenseur entend ainsi rendre hommage à sa ville et d’ailleurs, le verre des bouteilles mis à part, tout est «Made in Antwerp»: les trois boissons à base d’alcool de grain sont distillées, embouteillées et distribuées à Anvers. 500 ml. Prix: à partir de 54 euros mmantverpia.com

