POINT FORT

Il se pourrait bien que le Mexique, qui reste sur sept huitièmes de finale consécutifs, ne passe pas le premier tour. Il se pourrait tout aussi bien que la phalange de Gerardo Martino fasse enfin mieux. Le sélectionneur argentin dispose en tout cas d’un bon mélange d’expérience, de jeunesse, d’agressivité et de technique.

POINT FAIBLE

Un seul membre de la sélection est actif parmi l’élite de la Premier League, de la Bundesliga, de La Liga ou de la Serie A: Hirving Lozano. Et l’attaquant de Naples n’y est même pas titulaire. L’absence de ténor peut jouer des tours au Mexique. Quelques joueurs sont toutefois capables de franchir le cap, comme Edson Álvarez (Ajax), Santiago Giménez (Feyenoord), Johan Vásquez (Cremonese), Carlos Rodríguez (Cruz Azul) et Diego Lainez (Braga).

© National

L’HOMME À SUIVRE Edson Álvarez

Erik ten Hag avait les mains qui démangeaient à la seule vue d’Edson Álvarez. Le Mexicain a été enrôlé juste après la fabuleuse saison 2018-2019 de l’Ajax contre quinze millions, afin de faire oublier Matthijs de Ligt, à terme. Mais l’entraîneur, qui essaie maintenant de replacer Manchester United sur la carte européenne, ne savait que trop bien que le gaillard de 1m87 de l’América n’était pas encore tout à fait prêt.

Álvarez était déjà passé maître dans la conquête du ballon et dans les duels. Lors de son transfert à Amsterdam, il n’était pas titulaire en équipe nationale du Mexique. Ten Hag a décrété qu’il avait une belle marge de progression balle au pied. « Nous avons énormément travaillé l’aspect technique », a expliqué l’entraîneur. « La maîtrise du ballon. La création d’ouvertures. Le positionnement. Nous avons commencé par les aspects les plus simples. Nous avons apporté de la verticalité à son jeu, images à l’appui. »

Álvarez a été attentif, studieux, il a fait tout ce que lui demandait Ten Hag, mais il souffrait. Pendant des mois, il a été confronté à la rigueur néerlandaise, sans le soutien de sa femme et de sa fille. Le Mexicain a tenu bon et a conquis sa place dans l’équipe de base. Pas comme remplaçant de De Ligt, mais au poste de milieu défensif. Les leçons de Ten Hag et de ses successeurs lui ont permis de progresser et il intéresse la Premier League. Le Mexique, qui le titularise désormais, profite de ses progrès.

5

Les supporters d’El Tri seront en masse au Qatar. Le Mexique est dans le top 5 du plus grand nombre de billets vendus, derrière le Qatar, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Angleterre.

Gerardo « Tata » Martino

« Tata dehors! » À l’issue de la défaite 2-3 en match amical contre la Colombie, une partie des supporters mexicains a réclamé la peau du sélectionneur argentin, Gerardo « Tata » Martino. Il faut dire qu’il avait brossé un entraînement de l’équipe nationale pour regarder Argentine-Honduras à la télévision.

16

Le Mexique n’a encore battu l’Argentine qu’à cinq reprises. Son dernier succès date du 10 juillet 2004, en Copa América. Il a perdu seize de ses 35 confrontations et a réalisé quatorze matches nuls.

© Getty Images