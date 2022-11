POINT FORT

Suite au changement d’entraîneur, à moins de cent jours du début du Mondial, le noyau semble avoir été secoué à temps. Tous les regards pointent désormais dans la même direction. Trois pions importants, Ziyech, Mazraoui et Harit, sont revenus. Sous la houlette de Regragui, le Maroc se replie et mise sur des contres rapides. L’équipe possède les qualités requises, grâce aux ailiers Boufal et Ziyech et à En-Nesyri, un attaquant de contre.

© National

POINT FAIBLE

Le Maroc n’a pas de vrai buteur. Avec quatorze buts en 48 matches, En-Nesyri ne peut être qualifié de machine à goals. Tous les internationaux jouent bien, mais l’équipe manque souvent d’efficacité et de discipline. En plus, le sélectionneur doit composer avec des caractères comme Ziyech, Amallah et Harit. Regragui lui-même est tout sauf calme. Ces Lions de l’Atlas peuvent donc exploser pour un rien.

L’HOMME À SUIVRE Hakim Ziyech

Sa période de gloire à l’Ajax, assortie de trois élections au rang de Sportif de l’Année, et son titre de Footballeur africain 2018 ont rendu Hakim Ziyech très populaire au Maroc. Le joueur de Chelsea aurait tout aussi bien pu se produire pour les Pays-Bas et non pour les Lions de l’Atlas. Guus Hiddink l’a bien convoqué une fois mais Ziyech, blessé, a dû déclarer forfait. Il est issu de Dronten, dans le Flevoland, et c’est là que l’attaquant a effectué ses débuts. Il a parachevé sa formation à Heerenveen, où Marco van Basten lui a permis de faire ses premiers pas professionnels en août 2012. Toutefois, la légende néerlandaise et le jeune talent au caractère rebelle ne s’entendaient pas.

© getty

Ziyech n’a pas eu une jeunesse facile. La mort prématurée de son père, atteint de sclérose multiple, a été un tournant. Il a grandi dans une famille nombreuse, avec cinq frères et quatre sœurs, mais sans la moindre figure autoritaire. Plusieurs de ses frères avaient du talent en football, mais ont quitté le droit chemin. En fait, la police de Dronten sonnait souvent chez les Ziyech.

Hakim allait ensuite entrer régulièrement en conflit avec ses entraîneurs. Il n’en va pas autrement en équipe nationale du Maroc. Il l’a quittée une première fois en mai 2017 suite à des divergences d’opinion avec le sélectionneur Hervé Renard. Après un entretien de réconciliation, il a opéré son retour, quelques mois plus tard mais au début de cette année, il s’est disputé avec Vahid Halilhodzic et a de nouveau pris ses distances avec l’équipe nationale. Depuis que le Bosnien est remplacé par Walid Regragui, Ziyech est à nouveau disponible et prêt à disputer sa deuxième Coupe du monde.

© getty

4

Vahid Halilhodzic n’a perdu que quatre matches sur 44 en trois ans à la tête du Maroc et pourtant, il a été renvoyé mi-août. Le Bosnien était en conflit avec plusieurs footballeurs, dont Ziyech.

Chris Van Puyvelde

Chris Van Puyvelde a été engagé au poste de directeur technique du Maroc en juillet dernier. Le Belge de 62 ans a occupé cette fonction pendant quatre ans en Chine et de 2015 à 2018 en Belgique. Il sera sans conteste une source précieuse d’informations pour le Maroc avant son duel contre les Diables rouges.

10

Le Maroc a obtenu son meilleur classement FIFA en 2018. Il était alors le premier pays africain à être classé dans le top 10 mondial.