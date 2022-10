Jules Hesters va y participer pour la troisième fois.

Tu habites loin du Kuipke?

JULES HESTERS: À moins de deux kilomètres, dans le prolongement de l’avenue Charles De Kerchove. Le Kuipke est mythique. C’est grâce à lui que je me suis mis au cyclisme. Je peux vous dire quand j’ai assisté à mes premiers Six Jours. J’avais des billets en 2006, l’année de la chute fatale d’Isaac Gálvez. La course a été arrêtée. Un an plus tard, j’étais bel et bien présent et je n’ai raté aucun jour. J’étais délibérément devenu client d’une banque qui offrait des places gratuites aux jeunes. Chaque jour, je partais directement de l’école aux Six Jours et je revenais tard dans la nuit. Au bout d’une semaine au Kuipke, j’étais vanné mais terriblement heureux! Mon père (l’ex-pistier Tom Hesters, ndlr) a des albums photos de lui quand il roulait au Kuipke. Petit, je les feuilletais, bouche bée. Donc, prendre le départ des Six Jours est un rêve.

Un Gantois aux Six Jours de Gand: tu ne vas pas manquer de soutien?

HESTERS: Le public a évidemment un faible pour les coureurs locaux. Maintenant qu’Iljo Keisse raccroche, j’aimerais devenir le nouveau chouchou mais pour cela, je dois être performant. En tout cas, je me sublime toujours à Gand. Les supporters me poussent. En plus, mon anniversaire tombe une semaine avant l’épreuve. Je la considère comme ma vraie fête d’anniversaire, avec un peu de retard.

Parmi les coureurs partis à la retraite, lequel serait ton équipier idéal?

HESTERS: Patrick Sercu, le meilleur spécialiste des Six Jours de tous les temps. Il n’y en a pas deux comme lui. Je suis un sprinteur. Un coéquipier qui pourrait me lancer et puis me soutenir serait parfait.

Tu aimes la course par équipes?

HESTERS: J’aime bien la course par élimination, mais l’épreuve par équipes est ma préférée aux Six Jours. Elle sort du lot, tout le monde l’attend avec impatience. Il faut être fort et posséder beaucoup de technique, mais il s’agit surtout de faire les bons choix, d’être à la bonne place au bon moment. Ça a l’air simple, mais il n’y a rien de plus complexe.

Qu’espères-tu de cette année?

HESTERS: Je veux m’imposer un jour à Gand. Pour atteindre cet objectif, je dois me rapprocher du podium. J’ai déjà montré de belles choses en cyclisme, mais je suis aussi bien pistier que coureur sur route. J’essaie de progresser sur piste grâce à la route et de devenir un meilleur spécialiste de la route grâce à la piste. Je peux progresser dans les deux disciplines. Elles sont complémentaires.