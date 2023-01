Libre de rêver

Franco Baresi, 125 pages, 12 euros, Slatkine & Cie, www.slatkineetcompagnie.com

«Le football est de plus en plus individualiste. Autrefois, tout était plus romantique, la liberté et la poésie étaient des caractéristiques du jeu. Aujourd’hui, les intérêts personnels prennent souvent le dessus.» Comme il le souligne, Franco Baresi a connu le foot d’une autre époque. Celle où l’on pouvait, durant toute sa carrière professionnelle, ne porter que deux maillots: le Rossonero de l’AC Milan et l’Azzuro de la sélection nationale italienne. Celle aussi d’un poste, le libéro (libre en italien), où il a excellé durant deux décennies (1977-1997) et qui n’existe plus. Celle d’un brassard qui aura collé au biceps du champion du monde 82, sextuple champion d’Italie et triple vainqueur de la Ligue des Champions. Celle de Silvio Berlusconi et Bernard Tapie. Mais aussi celle d’Arrigo Sacchi, de Marco van Basten, de Paolo Maldini, de Jean-Pierre Papin ou encore de Diego Maradona. Celle d’un numéro 6 rouge et noir du nom de Baresi.